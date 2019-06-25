Защитник сборной Чили Хара сбил выбежавшего фаната ногой

Во время матча заключительного тура Кубка Америки между сборными Чили и Уругвая на поле выбежал болельщик в маске петуха.

Игра была остановлена, и в течение двух минут болельщик бегал от стюардов и работников стадиона. Защитник чилийцев Гонсало Хара сбил фаната с ног и того задержали.

Уругвайские игроки требовали удаления Хары за неспортивное поведение. Арбитр оставил момент без карточки.

Уругвай с минимальным счетом переиграл Чили.

Единственный гол на счету Эдинсона Кавани.