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    Защитник сборной Чили Хара сбил выбежавшего фаната ногой

    Во время матча заключительного тура Кубка Америки между сборными Чили и Уругвая на поле выбежал болельщик в маске петуха.

    Игра была остановлена, и в течение двух минут болельщик бегал от стюардов и работников стадиона. Защитник чилийцев Гонсало Хара сбил фаната с ног и того задержали.

    Уругвайские игроки требовали удаления Хары за неспортивное поведение. Арбитр оставил момент без карточки.

    • Уругвай с минимальным счетом переиграл Чили.
    • Единственный гол на счету Эдинсона Кавани.

    Источник: Твиттер Alt Media

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    25.06.2019 08:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 26 июня 2019, 09:51

      петухи вступились за петуха и требовали красную карточку :)

      0
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      Рейтинг: +227

      RdAMR10 25 июня 2019, 20:59

      Ну как за такое удаляли уже не раз, так как это и есть не спортивное поведение, самый яркий пример известный нам, в матче спартак цска, Йиранек или Штранцль, точно уже не вспомню сбил болела своей же команды и получил карточку

      0
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      Рейтинг: +67330

      portero 25 июня 2019, 13:38

      уругвайцы требовали удаления игрока??? надо им было карту показать за такие требования (желтую) чтоб судей не напрягали.

      5
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 25 июня 2019, 12:55

      Очень корректно его остановил подножкой, без грубости, вот только мне помнится он палец в задний проход кому-то из уругвайцев сувал, это гораздо стремней.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 июня 2019, 12:28

      Этого чела я узнал в петушиной маске это Вот оно че Михалыч.

      1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 25 июня 2019, 12:26

      а по мне так, этот поступок ни как не красит футболиста. пусть бегает, это работа стюардов. НЕ КРАСИВО - мое мнение!!!

      -1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 июня 2019, 09:48

      Нормальный духовный потомок Пиночета.

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 25 июня 2019, 09:19

      Спартаковец Ковач так тоже сделал когда-то.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 июня 2019, 09:04

      просто подножку поставил, если бы с ноги вырубил, то другое дело, а так вполне приемлемо, стюарды также бы его ловили)

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