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    Фарфан получил травму колена и больше не сыграет на Кубке Америки 

    Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан получил травму левого колена. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Перу.

    Игрок не сможет сыграть на Кубке Америки. О сроках восстановления и характере травмы не сообщается.

    • Фарфан провел три матча на Кубке Америки, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
    • Турнир проходит в Бразилии, он завершится 7 июля.
    • Сборная Перу вышла в четвертьфинал турнира.
    • «Локомотив» сейчас проводит предсезонный сбор в Австрии. Контакт футболиста с российским клубом истекает в 2020 году.

    Источник: Официальный сайт Федерации футбола Перу

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    24.06.2019 23:31
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