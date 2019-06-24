Фарфан получил травму колена и больше не сыграет на Кубке Америки 

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан получил травму левого колена. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Перу.
Игрок не сможет сыграть на Кубке Америки. О сроках восстановления и характере травмы не сообщается.
- Фарфан провел три матча на Кубке Америки, забил один гол и отдал одну голевую передачу.
- Турнир проходит в Бразилии, он завершится 7 июля.
- Сборная Перу вышла в четвертьфинал турнира.
- «Локомотив» сейчас проводит предсезонный сбор в Австрии. Контакт футболиста с российским клубом истекает в 2020 году.