Фарфан получил травму колена и больше не сыграет на Кубке Америки 

Нападающий «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан получил травму левого колена. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Перу.

Игрок не сможет сыграть на Кубке Америки. О сроках восстановления и характере травмы не сообщается.