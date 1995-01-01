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    Месси: «Аргентине был нужен такой матч, как с Катаром, для обретения уверенности и спокойствия»

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями от победы над Катаром (2:0) в третьем заключительном туре группового раунда Кубка Америки.

    Южноамериканская команда заняла второе место в группе и вышла в четвертьфинал, где сыграет с Венесуэлой.

    «Мы провели хороший матч, и мы победили. Это было принципиально. Нам нужна была такая игра, чтобы обрести уверенность и спокойствие.

    С каждым матчем команда должна расти. Данная игра поспособствует этому», – сказал Месси.

    • Месси провел на турнире три встречи и забил одни гол.
    • В последний раз аргентинцы выигрывали Кубок Америки в 1993 году.

    Источник: Твиттер сборной Аргентины

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