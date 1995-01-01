Месси: «Аргентине был нужен такой матч, как с Катаром, для обретения уверенности и спокойствия»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился впечатлениями от победы над Катаром (2:0) в третьем заключительном туре группового раунда Кубка Америки.

Южноамериканская команда заняла второе место в группе и вышла в четвертьфинал, где сыграет с Венесуэлой.

«Мы провели хороший матч, и мы победили. Это было принципиально. Нам нужна была такая игра, чтобы обрести уверенность и спокойствие.

С каждым матчем команда должна расти. Данная игра поспособствует этому», – сказал Месси.