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    Кубок Америки. Бразилия разгромила Перу, Венесуэла победила Боливию. Бразильцы и венесуэльцы вышли в плей-офф

    Состоялись матчи третьего тура группы А Кубка Америки. Хозяева всухую победили перуанцев, у которых всю встречу провел форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Бразильцы вышли в плей-офф.

    В 1/4 финала также сыграют венесуэльцы, они победили Боливию. Сборной Перу попадет в плей-офф, если не станет худшей из всех команд, занявших в группах третьи места.

    Кубок Америки. Группа А. 3-й тур

    Боливия – Венесуэла – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мачис, 2; 0:2 – Мачис, 55; 1:2 – Хустиниано, 72; 1:3 – Мартинес, 87.

    Перу – Бразилия – 0:5 (0:3)

    Голы: 0:1 – Каземиро, 12; 0:2 – Фирмино, 19; 0:3 – Эвертон, 32; 0:4 – Алвес, 53; 0:5 – Виллиан, 90.

    Календарь Кубка Америки

    Турнирные таблицы Кубка Америки

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.06.2019 23:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2963

      dinar7777dinar 1 час назад

      Вратарь перу ))))) кариус отдыхает .

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