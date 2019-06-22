Кубок Америки. Бразилия разгромила Перу, Венесуэла победила Боливию. Бразильцы и венесуэльцы вышли в плей-офф

Состоялись матчи третьего тура группы А Кубка Америки. Хозяева всухую победили перуанцев, у которых всю встречу провел форвард «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Бразильцы вышли в плей-офф.

В 1/4 финала также сыграют венесуэльцы, они победили Боливию. Сборной Перу попадет в плей-офф, если не станет худшей из всех команд, занявших в группах третьи места.

Кубок Америки. Группа А. 3-й тур

Боливия – Венесуэла – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Мачис, 2; 0:2 – Мачис, 55; 1:2 – Хустиниано, 72; 1:3 – Мартинес, 87.

Перу – Бразилия – 0:5 (0:3)

Голы: 0:1 – Каземиро, 12; 0:2 – Фирмино, 19; 0:3 – Эвертон, 32; 0:4 – Алвес, 53; 0:5 – Виллиан, 90.

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