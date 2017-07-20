Кубок Африки. Египет обыграл Зимбабве в матче-открытии 

А что кубок Африки показывать не будут???
Египет обыграл Зимбабве в матче 1-го тура Кубка Африки со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Трезеге.
Кубок африканских наций. Группа А. 1-й тур
Гол: 1:0 – Трезеге, 41.
Египет: Эль-Шенави, Эльмоххамади, Алаа, Хегази, Ашраф, Хамед, Саид (Амр, 71), Трезеге (Али, 81), Салах, Мохсен (Солиман, 60), Эль-Ненни.
Зимбабве: Сибанда (Чипезезе, 80), Лунга, Надебе, Мудиму, Дариква, Каруру, Мунетси, Накамба, Биллиат, Мушекви (Русике, 81), Мусона (Чавапива, 85).