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    Кубок Африки. Египет обыграл Зимбабве в матче-открытии 

    Египет обыграл Зимбабве в матче 1-го тура Кубка Африки со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Трезеге.

    Кубок африканских наций. Группа А. 1-й тур

    Египет – Зимбабве – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Трезеге, 41.

    Египет: Эль-Шенави, Эльмоххамади, Алаа, Хегази, Ашраф, Хамед, Саид (Амр, 71), Трезеге (Али, 81), Салах, Мохсен (Солиман, 60), Эль-Ненни.

    Зимбабве: Сибанда (Чипезезе, 80), Лунга, Надебе, Мудиму, Дариква, Каруру, Мунетси, Накамба, Биллиат, Мушекви (Русике, 81), Мусона (Чавапива, 85).

    Календарь Кубка Африки

    Результаты Кубка Африки

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2120

      mutabor0992 17 минут назад

      А что кубок Африки показывать не будут???

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      Рейтинг: +243

      Сенситив 19 минут назад

      ну, журнашлюшки, совсем обленились, хоть бы город, страну, стадион озвучили, видно про негров тока слово АФРИКА знакомо, как-то так...))

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