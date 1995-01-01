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    Суарес: «Нам надо исправить собственные ошибки и сфокусироваться на положительных моментах»

    Форвард «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес прокомментировал исход матча Кубка Америки против Японии (2:2).

    «Нам надо исправить собственные ошибки и сфокусироваться на положительных моментах. Мы создали больше опасных моментов у ворот японцев. От этого нам обиднее за результат.

    Мы провели хорошую игру, но на таком турнире ошибки приводят к пропущенным голам. Нам следует быть осторожнее.

    Мы знали, что матч Японии с Чили (0:4) не демонстрировал истинный уровень японской команды. Они быстрые, очень техничные, доставляли нам проблемы и не давали играть так, как мы того хотели», – заявил футболист.

    • После двух туров Уругвай лидирует в группе C.
    • В заключительном туре Уругвай сыграет с Чили.
    • Япония встретится с Эквадором.

    Источник: Goal.com

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