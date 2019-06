Гоналон вернулся в «Рому»

Полузащитник Максим Гоналон анонсировал, что покидает «Севилью» и возвращается в «Рому».

«Время в «Севилье» дало мне многое. Я открыл для себя новый клуб, необычный город и стиль футбола, который меня впечатлил. Покидаю Севилью с грустью. До скорой встречи», – написал Гоналон в твиттере.

Mi cesión en el Sevilla FC me ha aportado mucho… descubrir un nuevo club, una afición como las que a mí me gustan, una ciudad extraordinaria y un tipo de fútbol que me fascina.

Es con cierta nostalgia como salgo de Sevilla...Nos vemos pronto pic.twitter.com/UTkxfgwDK2