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    Адвокат Платини: «Мишелю не в чем себя винить, он уверен в будущем»

    Защитник интересов бывшего президента УЕФА Мишеля Платини Уильям Бурдон прокомментировал задержание клиента. Француза подозревают в коррупции.

    «На допросе Платини говорил спокойно и прямо, дал ценную информацию следователям. Мишелю не в чем себя винить, он уверен в будущем», – цитирует Бурдона Goal.

    • Платини выбрали в качестве президента УЕФА в 2007 году.
    • Он занимал пост главы организации до 2015 года.
    • 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней, а затем выдала запрет на футбольную деятельность на восемь лет.

    Источник: Goal

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