Адвокат Платини: «Мишелю не в чем себя винить, он уверен в будущем»

Защитник интересов бывшего президента УЕФА Мишеля Платини Уильям Бурдон прокомментировал задержание клиента. Француза подозревают в коррупции.

«На допросе Платини говорил спокойно и прямо, дал ценную информацию следователям. Мишелю не в чем себя винить, он уверен в будущем», – цитирует Бурдона Goal.