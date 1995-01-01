Адвокат Платини: «Мишелю не в чем себя винить, он уверен в будущем»

Защитник интересов бывшего президента УЕФА Мишеля Платини Уильям Бурдон прокомментировал задержание клиента. Француза подозревают в коррупции.
«На допросе Платини говорил спокойно и прямо, дал ценную информацию следователям. Мишелю не в чем себя винить, он уверен в будущем», – цитирует Бурдона Goal.
- Платини выбрали в качестве президента УЕФА в 2007 году.
- Он занимал пост главы организации до 2015 года.
- 8 октября 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней, а затем выдала запрет на футбольную деятельность на восемь лет.