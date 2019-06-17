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    Фалькао: «Если Аргентина проигрывает – виноват Месси, но так он оплачивает статус лучшего игрока мира»

    Нападающий «Монако» и сборной Колумбии Радамель Фалькао после победы над сборной Аргентины объяснил, почему ответственность Лионеля Месси за результат выше, чем у его партнеров.

    «Если Месси забьет, все обязательно скажут: «Почему он не забил два гола». Если он сделает ассист, спросят: «Почему он не сделал больше голевых передач». Если он хорошо сыграет, ответят, что у соперника слабая защита. Если он забьет со штрафного, скажут, что вратарь плохо построил стенку. Если Аргентина проиграет – виноват Месси. Но именно так ты оплачиваешь статус лучшего игрока мира», – сказал Фалькао.

    • Колумбийцы выиграли стартовый матч кубка Америки против Аргентины со счетом 2:0.
    • Лионель Месси никогда не побеждал со сборной Аргентины на международных турнирах. Исключение – Олимпийский турнир в Пекине.

    Источник: Mundo Deportivo

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