Черчесов – об Игнашевиче в роли тренера: «Мы видим в нем качества, которые есть, теперь главное – развивать их»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как Сергей Игнашевич выручал национальную команду и планирует ли привлекать того в тренерский штаб.

Мы на Кубке Конфедераций отрабатывали определенную систему, и вдруг выпали два центральных защитника. Весь вопрос был в том, как эту проблему решить – и мы ее решили вызовом Игнашевича, который якобы уже закончил. Варианты всегда есть – просто у кого-то больше, у кого-то меньше. Мы рады, что Сергей дал нам добро, был одним из лидеров.

– Я правильно понимаю, что и он не напрашивался, и вы не шли с протянутой рукой? Было взаимное понимание.

– Мы всегда имели его в виду. Другое дело – чтобы с человеком разговаривать, должна быть правильная, созревшая ситуация. Она и созрела. Главное было не упустить ее – вовремя пообщаться, не постесняться, привести правильные аргументы. Так и было. Хотя после чемпионата Европы, когда я принял команду, мы с ним встретились, и он сказал, что все, закончил. Я ответил: хорошо, главное – номер телефона не меняй. На том и расстались. Номер он не сменил, я смог его найти, мы плодотворно пообщались – и результат вы знаете.

– Вы понимали, что после чемпионата мира он планирует вообще завершить карьеру?

– Нет, эта тема не обсуждалась.

– Как сейчас оцениваете переход Игнашевича на тренерскую работу? Планируете привлекать его в штаб сборной, когда он начнет сезон в «Торпедо»?

– Думаю, нет. Мы говорили об этом: он – главный тренер, не имеет возможности покидать свою команду на длительное время.

– В целом видите в нем задатки главного тренера?

– Мы видим в нем качества, которые есть, теперь главное – развивать их. Потому что не все бывает в розовом цвете в нашей профессии, ситуации возникают разные. Мы обсудили многие темы, так что – вперед.