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    Черчесов – об Игнашевиче в роли тренера: «Мы видим в нем качества, которые есть, теперь главное – развивать их»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, как Сергей Игнашевич выручал национальную команду и планирует ли привлекать того в тренерский штаб.

    Мы на Кубке Конфедераций отрабатывали определенную систему, и вдруг выпали два центральных защитника. Весь вопрос был в том, как эту проблему решить – и мы ее решили вызовом Игнашевича, который якобы уже закончил. Варианты всегда есть – просто у кого-то больше, у кого-то меньше. Мы рады, что Сергей дал нам добро, был одним из лидеров.

    – Я правильно понимаю, что и он не напрашивался, и вы не шли с протянутой рукой? Было взаимное понимание.

    – Мы всегда имели его в виду. Другое дело – чтобы с человеком разговаривать, должна быть правильная, созревшая ситуация. Она и созрела. Главное было не упустить ее – вовремя пообщаться, не постесняться, привести правильные аргументы. Так и было. Хотя после чемпионата Европы, когда я принял команду, мы с ним встретились, и он сказал, что все, закончил. Я ответил: хорошо, главное – номер телефона не меняй. На том и расстались. Номер он не сменил, я смог его найти, мы плодотворно пообщались – и результат вы знаете.

    – Вы понимали, что после чемпионата мира он планирует вообще завершить карьеру?

    – Нет, эта тема не обсуждалась.

    – Как сейчас оцениваете переход Игнашевича на тренерскую работу? Планируете привлекать его в штаб сборной, когда он начнет сезон в «Торпедо»?

    – Думаю, нет. Мы говорили об этом: он – главный тренер, не имеет возможности покидать свою команду на длительное время.

    – В целом видите в нем задатки главного тренера?

    – Мы видим в нем качества, которые есть, теперь главное – развивать их. Потому что не все бывает в розовом цвете в нашей профессии, ситуации возникают разные. Мы обсудили многие темы, так что – вперед.

    • «Торпедо» заключило с Игнашевичем контракт сроком до лета 2020 года с опцией продления еще на год.
    • В минувшем сезоне 39-летний россиянин работал в тренерском штабе дубля ЦСКА, который впервые в истории выиграл золотые медали молодежного первенства.
    • по итогам сезона-2018/19 вышло из ПФЛ в ФНЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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