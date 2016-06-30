Сборные Австралии и Катара сыграют на Кубке Америки-2020

КОНМЕБОЛ (Конфедерация южноамериканского футбола) огласила сборные, которые сыграют на Кубке Америки-2020 в качестве приглашенных команд. Ими станут Австралия и Катар.
Катар, таким образом, сыграет в турнире второй раз подряд – азиаты принимают участие и в Кубке Америки-2019. Он стартует 15 июня в Бразилии.
- В следующем году Кубок Америки пройдет в Аргентине и Колумбии.
- После проведения турнира в течение двух лет подряд (2019, 2020 годы) следующий розыгрыш состоится в 2024 году.
- Действующий победитель – Чили (взяли трофей в 2015 в 2016 годах).