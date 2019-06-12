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    Игнашевич: «Поздравляю сборную России. 180 минут яркого доминирующего футбола»

    Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поздравил сборную России с победами в июньских матчах. Россияне победили Сан-Марино и Кипр с общим счетом 10:0.

    «Поздравляю сборную России и тренерский штаб Станислава Черчесова с двумя красивыми победами. 180 минут яркого доминирующего футбола. Очень приятно видеть счастливые лица болельщиков на трибунах в Саранске и Нижнем Новгороде. Так держать», – написал тренер в инстаграме.

    • Сборная России в отборочной группе идет второй.
    • Ближайший матч россияне проведут 6 сентября против шотландцев.
    • Евро-2020 пройдет в 12 городах континента.

    Источник: Инстаграм Сергея Игнашевича

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    12.06.2019 23:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +350

      dimmmka 1 час назад

      Он хоть в курсе с кем играли?

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