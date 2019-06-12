Игнашевич: «Поздравляю сборную России. 180 минут яркого доминирующего футбола»

Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич поздравил сборную России с победами в июньских матчах. Россияне победили Сан-Марино и Кипр с общим счетом 10:0.

«Поздравляю сборную России и тренерский штаб Станислава Черчесова с двумя красивыми победами. 180 минут яркого доминирующего футбола. Очень приятно видеть счастливые лица болельщиков на трибунах в Саранске и Нижнем Новгороде. Так держать», – написал тренер в инстаграме.