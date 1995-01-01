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    Почему ЦСКА проиграл чемпионат? Все дело в защите

    У подкаста «Шорты» новая серия! Напоминаем, здесь мы рассказываем интересные истории и разбираем важные футбольные события.

    В третьем выпуске Саша Плеханов объясняет, как ЦСКА в этом сезоне проиграл Зениту, что у него случилось с защитниками и почему проблемы в обороне стали решающим фактором.

    Выпуск на ютубе:

    Все площадки, где есть «Шорты»:

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    Источник: Подкаст «Шорты»

    «Шорты» - это короткие истории, разборы важных футбольных событий и неожиданных тем. Слушать «Шорты» очень удобно – это выпуски по 5-10 минут без лишней болтовни. Только факты, цифры и истории. Мы есть в ITunesВконтактеЯндекс.Музыке и на YouTube.

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +11006

      ВетеR 28 минут назад

      Почему проиграл чемпионат ЦСКА, потому что выиграл Зенит !)

      0
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      Рейтинг: +19

      aassddff 40 минут назад

      Бомбардир, тебе никогда не сравниться с соккером! И даже глупые подкасты не помогут

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