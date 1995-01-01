Почему ЦСКА проиграл чемпионат? Все дело в защите

Почему проиграл чемпионат ЦСКА, потому что выиграл Зенит !)
У подкаста «Шорты» новая серия! Напоминаем, здесь мы рассказываем интересные истории и разбираем важные футбольные события.
В третьем выпуске Саша Плеханов объясняет, как ЦСКА в этом сезоне проиграл Зениту, что у него случилось с защитниками и почему проблемы в обороне стали решающим фактором.
Выпуск на ютубе:
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Источник: Подкаст «Шорты»
«Шорты» - это короткие истории, разборы важных футбольных событий и неожиданных тем. Слушать «Шорты» очень удобно – это выпуски по 5-10 минут без лишней болтовни. Только факты, цифры и истории. Мы есть в ITunes, Вконтакте, Яндекс.Музыке и на YouTube.