Почему ЦСКА проиграл чемпионат? Все дело в защите

У подкаста «Шорты» новая серия! Напоминаем, здесь мы рассказываем интересные истории и разбираем важные футбольные события.

В третьем выпуске Саша Плеханов объясняет, как ЦСКА в этом сезоне проиграл Зениту, что у него случилось с защитниками и почему проблемы в обороне стали решающим фактором.

Выпуск на ютубе:

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