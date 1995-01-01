Рамос забил 20 голов за сборную Испании. Это 11-й показатель в истории

Сборная Испании обыграла команду Швеции (2:0) в матче четвертого тура квалификации Евро-2020.
На 64-й минуте защитник Серхио Рамос открыл счет ударом с пенальти. Мяч стал для него 20-м за национальную команду с момента дебюта в 2005-м году.
Игрок «Реала» сравнялся по количеству голов с экс-нападающим Тельмо Саррой (1945-1951) и делит с ним 11-е место в общем рейтинге.
Топ-10 лучших бомбардиров сборной Испании:
1. Давид Вилья – 59;
2. Рауль Гонсалес – 44;
3. Фернандо Торрес – 38;
4. Фернандо Йерро – 29;
5. Фернандо Морьентес – 27;
6. Эмилио Бутрагеньо – 26;
7-9. Давид Сильва, Альфредо Ди Стефано, Хулио Салинас – 23;
10. Мичел – 20.