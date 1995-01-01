Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?
    3 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?

    Рамос забил 20 голов за сборную Испании. Это 11-й показатель в истории

    Сборная Испании обыграла команду Швеции (2:0) в матче четвертого тура квалификации Евро-2020.

    На 64-й минуте защитник Серхио Рамос открыл счет ударом с пенальти. Мяч стал для него 20-м за национальную команду с момента дебюта в 2005-м году.

    Игрок «Реала» сравнялся по количеству голов с экс-нападающим Тельмо Саррой (1945-1951) и делит с ним 11-е место в общем рейтинге.

    Топ-10 лучших бомбардиров сборной Испании:

    1. Давид Вилья – 59;

    2. Рауль Гонсалес – 44;

    3. Фернандо Торрес – 38;

    4. Фернандо Йерро – 29;

    5. Фернандо Морьентес – 27;

    6. Эмилио Бутрагеньо – 26;

    7-9. Давид Сильва, Альфредо Ди Стефано, Хулио Салинас – 23;

    10. Мичел – 20.

    Источник: Statista Inc.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79035
    #3
    Zenit-84
    77127
    #4
    zigbert
    71555
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru