Рамос забил 20 голов за сборную Испании. Это 11-й показатель в истории

Сборная Испании обыграла команду Швеции (2:0) в матче четвертого тура квалификации Евро-2020.

На 64-й минуте защитник Серхио Рамос открыл счет ударом с пенальти. Мяч стал для него 20-м за национальную команду с момента дебюта в 2005-м году.

Игрок «Реала» сравнялся по количеству голов с экс-нападающим Тельмо Саррой (1945-1951) и делит с ним 11-е место в общем рейтинге.

Топ-10 лучших бомбардиров сборной Испании:

1. Давид Вилья – 59;

2. Рауль Гонсалес – 44;

3. Фернандо Торрес – 38;

4. Фернандо Йерро – 29;

5. Фернандо Морьентес – 27;

6. Эмилио Бутрагеньо – 26;

7-9. Давид Сильва, Альфредо Ди Стефано, Хулио Салинас – 23;

10. Мичел – 20.