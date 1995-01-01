На матч Россия – Кипр в Нижнем Новгороде проданы все билеты

Встречу четвертого тура квалификации Евро-2020 Россия – Кипр в Нижнем Новгороде посетят более 42-х тысяч болельщиков. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на РФС.

Игра состоится, завтра, 11-го июня, и начнется в 21:45 по московскому времени.

По данным FIFA, во время ЧМ-2018 стадион вмещал до 43319 зрительских мест из изначально заявленных 44899-ти.

Объект принял четыре матча группового этапа чемпионата мира, встречу 1/8 финала Хорватия – Дания (1:1; 3:2 по пенальти) и четвертьфинал Уругвай – Франция (0:2).