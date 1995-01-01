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    На матч Россия – Кипр в Нижнем Новгороде проданы все билеты

    Встречу четвертого тура квалификации Евро-2020 РоссияКипр в Нижнем Новгороде посетят более 42-х тысяч болельщиков. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на РФС.

    Игра состоится, завтра, 11-го июня, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    По данным FIFA, во время ЧМ-2018 стадион вмещал до 43319 зрительских мест из изначально заявленных 44899-ти.

    Объект принял четыре матча группового этапа чемпионата мира, встречу 1/8 финала ХорватияДания (1:1; 3:2 по пенальти) и четвертьфинал УругвайФранция (0:2).

    • 8 июня команда Станислава Черчесова обыграла сборную Сан-Марино со счетом 9:0. Россияне занимают 3 место в таблице отборочной группы I, отставая от Бельгии на 3 балла.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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