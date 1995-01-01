На матч Россия – Кипр в Нижнем Новгороде проданы все билеты

жду червонец! на худой конец-пятак...Дзюба- ...ас!
Встречу четвертого тура квалификации Евро-2020 Россия – Кипр в Нижнем Новгороде посетят более 42-х тысяч болельщиков. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на РФС.
Игра состоится, завтра, 11-го июня, и начнется в 21:45 по московскому времени.
По данным FIFA, во время ЧМ-2018 стадион вмещал до 43319 зрительских мест из изначально заявленных 44899-ти.
Объект принял четыре матча группового этапа чемпионата мира, встречу 1/8 финала Хорватия – Дания (1:1; 3:2 по пенальти) и четвертьфинал Уругвай – Франция (0:2).
- 8 июня команда Станислава Черчесова обыграла сборную Сан-Марино со счетом 9:0. Россияне занимают 3 место в таблице отборочной группы I, отставая от Бельгии на 3 балла.