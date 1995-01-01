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    Головин – о комментарии Фабрегаса: «Это же шутка. Главное – это три очка, а не личные результаты»

    Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прокомментировал слова одноклубника Сеска Фабрегаса в свой адрес, которые испанец написал в комментариях в соцсети после разгромной победы российской национальной команды над Сан-Марино (9:0) в матче отбора к Евро-2020.

    После окончания встречи россиянин выложил в инстаграме пост, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку. Фабрегас отставил под ним комментарий: «Мой приятель, девять голов, а ты не забил хотя бы один? Давай, Голо…»

    «Сообщение Фабрегаса? Это же шутка, ничего страшного. Главное – это три очка, а не личные результаты», – отметил Головин.

    • В игре против Сан-Марино 23-летний Головин сделал три результативные передачи.
    • Завтра, 11 июня, сборная России в Нижнем Новгороде сыграет с Кипром.

    Фабрегас – Головину: «Девять голов, а ты не забил ни одного? Давай, Голо…»

    Источник: «Чемпионат»

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