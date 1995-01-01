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    Фабрегас – Головину: «Девять голов, а ты не забил ни одного? Давай, Голо…»

    Полузащитник сборной России Александр Головин в инстаграме поблагодарил фанатов за поддержку во время матча третьего тура отбора Евро-2020 против Сан-Марино (9:0). На запись отреагировал одноклубник россиянина Сеск Фабрегас.

    «Девять голов, а ты не забил хотя бы один? Давай, Голо…» – оставил комментарий испанец, чемпион мира 2010 года.

    • Победа 9:0 – самая крупная в истории сборной России.
    • Россияне занимают в группе второе место.
    • Сан-Марино замыкает таблицу.

    Источник: Инстаграм Александра Головина

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    Сегодня, 17:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1252

      Kollljan 32 минуты назад

      По игре Головина становится понятно, почему в Монако считают его приобретение провалом. На одно правильное действие приходится десять косяков.

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