Фабрегас – Головину: «Девять голов, а ты не забил ни одного? Давай, Голо…»

Полузащитник сборной России Александр Головин в инстаграме поблагодарил фанатов за поддержку во время матча третьего тура отбора Евро-2020 против Сан-Марино (9:0). На запись отреагировал одноклубник россиянина Сеск Фабрегас.

«Девять голов, а ты не забил хотя бы один? Давай, Голо…» – оставил комментарий испанец, чемпион мира 2010 года.