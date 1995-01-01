Фабрегас – Головину: «Девять голов, а ты не забил ни одного? Давай, Голо…»

По игре Головина становится понятно, почему в Монако считают его приобретение провалом. На одно правильное действие приходится десять косяков.
Полузащитник сборной России Александр Головин в инстаграме поблагодарил фанатов за поддержку во время матча третьего тура отбора Евро-2020 против Сан-Марино (9:0). На запись отреагировал одноклубник россиянина Сеск Фабрегас.
«Девять голов, а ты не забил хотя бы один? Давай, Голо…» – оставил комментарий испанец, чемпион мира 2010 года.
- Победа 9:0 – самая крупная в истории сборной России.
- Россияне занимают в группе второе место.
- Сан-Марино замыкает таблицу.