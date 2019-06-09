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    Модель Волански – о выходе на поле: «Не думаю, что это кому-то вредит»

    Модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (2:0), рассказала, что планирует повторить акцию в будущем.

    «К 30 годам планирую заработать столько денег, чтобы уйти из модельного бизнеса. Выход на поле только поможет мне. Количество моих подписчиков в инстаграме превысило два миллиона, такую рекламу не купишь.

    Планирую делать намного больше, чтобы увеличить популярность. Это забавно; не думаю, что это кому-то вредит», – цитирует Волански The Sun.

    • УЕФА оштрафовал 22-летнюю девушку, а также вручил подарок.
    • По информации Mirror, Волански – девушка блогера Виталия Здоровецкого, снимающего ролики с розыгрышами.
    • Также девушка была оштрафована полицией на 10 тысяч евро за рекламу сайта с контентом для взрослых.

    Источник: The Sun

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    09.06.2019 13:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +47

      Феликс Сметана 11 июня 2019, 13:12

      ей 22? я думал она старше лет на 10

      0
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 9 июня 2019, 20:27

      В следующий раз нужно выбегать без купальника и подписчиков будет
      значительно больше и необходимых денег для ухода из модельного
      бизнеса заработаешь не к 30 годам, а раньше.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 9 июня 2019, 16:21

      У меня глаза чуть не вытекли когда я ее фотки с поля увидел

      0
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