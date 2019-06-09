Модель Волански – о выходе на поле: «Не думаю, что это кому-то вредит»

Модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» (2:0), рассказала, что планирует повторить акцию в будущем.

«К 30 годам планирую заработать столько денег, чтобы уйти из модельного бизнеса. Выход на поле только поможет мне. Количество моих подписчиков в инстаграме превысило два миллиона, такую рекламу не купишь.

Планирую делать намного больше, чтобы увеличить популярность. Это забавно; не думаю, что это кому-то вредит», – цитирует Волански The Sun.