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    Матч отбора Евро-2020 Россия — Кипр рассудит итальянская бригада арбитров

    На матче четвертого тура квалификации к чемпионату Европы-2020 будет работать итальянская бригада судей под руководством Марко Ди Белло.

    Ассистентами выступят Джорджио Перетти и Чиро Карбоне. Резервный рефери — Маурицио Мариани.

    Матч пройдет 11-го июня на стадионе «Нижний Новгород».

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    Источник: РФС

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