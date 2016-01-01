Матч отбора Евро-2020 Россия — Кипр рассудит итальянская бригада арбитров

На матче четвертого тура квалификации к чемпионату Европы-2020 будет работать итальянская бригада судей под руководством Марко Ди Белло.

Ассистентами выступят Джорджио Перетти и Чиро Карбоне. Резервный рефери — Маурицио Мариани.

Матч пройдет 11-го июня на стадионе «Нижний Новгород».

Вчера, 8-го июня, команда Станислава Черчесова обыграла сборную Сан-Марино со счетом 9:0.

обыграла сборную Сан-Марино со счетом 9:0. Россияне вышли на 2 место в отборочной группе I. Отставание от лидеров бельгийцев — 4 очка.

Черчесов как всегда: выставил лучший состав против худшей сборной мира