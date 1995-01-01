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    Черчесов – о выбежавшем на поле болельщике: «Не понимаю этого. Хотите играть в сборной – позвоните, выпустим»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Сан-Марино (9:0).

    — Имеет ли какое-то значение для вас рекорд результативности сборной?

    — Я узнал, что я и как вратарь подобный рекорд устанавливал. Если честно — этот рекорд мне не помог. Сегодняшняя ситуация из такой же серии. Мы правильно играли, наши действия воплотились в голы.

    — Как оцените действия Дзюбы и баннер «Наши парни»?

    — Баннер мы увидели до игры, нас это не может не радовать. Был великолепный, полный стадион. Не разочаровались, что выбрали Мордовию. Что касается Дзюбы — он все выполнил как капитан и игрок. Его действия можно записать в актив.

    — Как оцениваете парня, который выбежал на поле?

    — Девушка мне понравилась больше, парень — как-то не очень. Не понимаю смысла таких забегов. Хотите играть в сборной — позвоните, мы выпустим. Не понимаю этого.

    — Кудряшов показал свой максимум или способен еще прибавить?

    — С Федором давно знакомы, еще с его 17-18 лет. Надо отдать должное, его полгода в Турции пошли ему в плюс, он в каких-то компонентах добавил. Он сыграл качественный матч, как и с Бельгией и Казахстаном. Он сейчас решает — оставаться в Турции или переходить в другую команду. Посмотрим, как отреагируют наши топ-клубы на его игру. Возможно, вернется в России в какой-то топ-клуб или останется в Турции. Посмотрим.

    — Как поздравили Алексея Сутормина со свадьбой?

    — 9:0.

    • В середине второго тайма на поле выбежал болельщик. Он направлялся к центральному кругу, его остановил стюард.
    • Это самая крупная победа в истории сборной России.

    Черчесов как всегда: выставил сильнейший состав против худшей сборной мира

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1368

      VSt 7 минут назад

      Телефончик оставьте.
      Я позвоню. Мне всего 60, я в отличной форме

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2257

      AtticusFinch 23 минуты назад

      Интересно, а Игорь Денисов звонил, чтобы его выпустили?))

      0
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