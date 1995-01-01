Россия разгромила Сан-Марино со счетом 9:0. Это самая крупная победа россиян в истории

Россия обыграла Сан-Марино в матче квалификации Евро-2020 со счетом 9:0. Это самая крупная победа российской сборной.

Предыдущий рекорд Россия установила в матчах с Сан-Марино (1995 год) и Лихтеншейном (2015 год), в обоих играх россияне побеждали со счетом 7:0.

Россия занимает первое место в группе I отбора Евро-2020.

Во вторник команда Станислава Черчесова сыграет с Кипром.

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