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    Россия разгромила Сан-Марино со счетом 9:0. Это самая крупная победа россиян в истории

    Россия обыграла Сан-Марино в матче квалификации Евро-2020 со счетом 9:0. Это самая крупная победа российской сборной.

    Предыдущий рекорд Россия установила в матчах с Сан-Марино (1995 год) и Лихтеншейном (2015 год), в обоих играх россияне побеждали со счетом 7:0.

    • Россия занимает первое место в группе I отбора Евро-2020.
    • Во вторник команда Станислава Черчесова сыграет с Кипром.

    Черчесов как всегда: выставил сильнейший состав против худшей сборной мира

    Источник: ТАСС

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2377

      m40 27 минут назад

      В таких матчах как раз и надо наигрывать молодежь. Один хрен Гилерме без дела простоял, можно было Сафонову дать выйти. Чалов тоже напрашивался, хотя бы на замену

      0
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      Рейтинг: +19523

      gol_kak_sokol 36 минут назад

      Не пойму, почему комментаторы постоянно называли игру со Срам Марино историческим матчем. У парней с итальянских гор просто нет дыхалки - вот и вся причинав результата.

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      Рейтинг: +2398

      yorgenbarenz > gol_kak_sokol 33 минуты назад

      Изнеженные европейцы не выдержали вонищи от саранских очистных сооружений и речушки,где недавно передохла рыба..

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      Рейтинг: +2355

      Gek Dement > gol_kak_sokol 24 минуты назад

      А ты всегда не понимаешь очевидных вещей? Сверхъестественного ничего не произошло, но это самая крупная победа сборной в истории, поэтому и исторический матч, как и матч в котором было самое крупное поражение в истории тоже является историческим. История это не всегда о качестве игры если что. Элементарные вещи не понимаешь.

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      Рейтинг: +9660

      Garrincha58 41 минуту назад

      можно было больше забивать, но Дзюба молодец видно играет с желанием

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      Рейтинг: +735

      Sedoi_Goblin 46 минут назад

      Поступательное движение налицо! После "Чертаново"....

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      Рейтинг: +29628

      portero 47 минут назад

      это тренировка.

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      Рейтинг: +2908

      dinar7777dinar 56 минут назад

      на подходе еще один гранд - Кипр.

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