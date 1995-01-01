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    Смолов: «На поле с Дзюбой было комфортно. Показалось, что сыгранность есть»

    Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Сан-Марино (9:0).

    «Те ребята, которые не принимали участия в матче, пошли бегать и дорабатывать. А остальные начали делать восстановительные и подготовительные процедуры к следующему матчу. Уже переключились, приятно, что добыли эту победу, но не переоцениваем ее. Приятно, что удалось принять участие в историческом матче.

    Мне на поле с Дзюбой было комфортно, показалось, что сыгранность присутствует.

    Думаю, ребята из Сан-Марино обсуждают перед матчами, сколько они пропустят, а не то, что не проиграют. Я свою футболку не отдавал, у меня юбилейные голы. Ставил, что забьем уже в первые десять минут», – сказа Миранчук.

    • Это самая крупная победа в истории сборной России.
    • Во вторник россияне сыграют с Кипром в следующем матче отбора Евро.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 22:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +631

      латунный сепаратист 49 минут назад

      а с бельгией было не камфортно отпороли и всё

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      Рейтинг: +798

      Derzkiy1 1 час назад

      Два донных футболиста , конечно будет комфортно , всю жизнь бы играли с самой слабой командой в мире !

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