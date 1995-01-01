Смолов: «На поле с Дзюбой было комфортно. Показалось, что сыгранность есть»

Нападающий сборной России Федор Смолов прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Сан-Марино (9:0).

«Те ребята, которые не принимали участия в матче, пошли бегать и дорабатывать. А остальные начали делать восстановительные и подготовительные процедуры к следующему матчу. Уже переключились, приятно, что добыли эту победу, но не переоцениваем ее. Приятно, что удалось принять участие в историческом матче.

Мне на поле с Дзюбой было комфортно, показалось, что сыгранность присутствует.

Думаю, ребята из Сан-Марино обсуждают перед матчами, сколько они пропустят, а не то, что не проиграют. Я свою футболку не отдавал, у меня юбилейные голы. Ставил, что забьем уже в первые десять минут», – сказа Миранчук.

Это самая крупная победа в истории сборной России.

Во вторник россияне сыграют с Кипром в следующем матче отбора Евро.

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