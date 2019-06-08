Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «Мы не ставили задачу побить рекорд. Нашей задачей было сыграть правильно»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Сан-Марино (9:0).

    «Мы точно знаем после этого матча, что получили в копилку три очка. Не знаю, повлияют ли забитые голы на дальнейший расклад в группе. Мы не ставили задачу побить рекорд. Нашей задачей было сыграть правильно. Мы сыграли правильно.

    Было ли желание поэкспериментировать с таким соперником? Нет, мы не собирались экспериментировать. Каждый игрок, которого мы вызвали, должен быть готов. Мы очень рады поддержке, которую получили на этом стадионе. Игра в регионах оправдывает себя.

    Связка Дзюба — Смолов? Мы наигрывали пару вариантов. В этом матче соперник позволил нам такой вариант», – сказал Черчесов.

    • Это самая крупная победа в истории сборной России.
    • Во вторник россияне сыграют с Кипром в следующем матче отбора Евро.

    Черчесов как всегда: выставил сильнейший состав против худшей сборной мира

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2019 21:49
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 8 июня 2019, 22:54

      как выграют у пекарей все разговорчивые такие.в лиге наций тоже героями были а итог известен был

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 8 июня 2019, 22:53

      в бельгии тоже правильно играли .герой ты наш

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 8 июня 2019, 22:10

      Глупый усатый ! Правильно было оставить Чалова в запасе ??? К одному бревну ещё второе выпустил

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11