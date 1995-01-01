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    Черчесов: «Хотелось бы, чтобы Жирков продолжал карьеру в сборной России»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне отборочного матча к Евро-2020 с Сан-Марино рассказал, что хочет, чтобы полузащитник «Зенита» Юрий Жирков продолжал выступления за национальную команду.

    «Он играл у меня еще в «Динамо», знаю его великолепные качества. После чемпионата мира, где Жирков играл практически во всех матчах, он получил травму, полгода лечился. Но Юрий не покидал национальную команду, на прошлом сборе был с нами.

    Сейчас мы смотрим на состояние Жиркова. Недавно он стал чемпионом с «Зенитом». Со счетов его не списываем. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Во всяком случае нам хотелось бы, чтобы он продолжал карьеру в сборной», – сказал Черчесов.

    • В последний раз Жирков вызывался в сборную России в марте на матчи квалификации Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.
    • На июньские игры против Сан-Марино и Кипра 35-летний игрок приглашения не получил.
    • Встреча Россия – Сан-Марино пройдет 8 июня в Саранске, матч россиян против Кипра состоится 11 числа в Нижнем Новгороде.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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