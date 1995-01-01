Черчесов: «Хотелось бы, чтобы Жирков продолжал карьеру в сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне отборочного матча к Евро-2020 с Сан-Марино рассказал, что хочет, чтобы полузащитник «Зенита» Юрий Жирков продолжал выступления за национальную команду.

«Он играл у меня еще в «Динамо», знаю его великолепные качества. После чемпионата мира, где Жирков играл практически во всех матчах, он получил травму, полгода лечился. Но Юрий не покидал национальную команду, на прошлом сборе был с нами.

Сейчас мы смотрим на состояние Жиркова. Недавно он стал чемпионом с «Зенитом». Со счетов его не списываем. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Во всяком случае нам хотелось бы, чтобы он продолжал карьеру в сборной», – сказал Черчесов.