Черчесов: «Хотелось бы, чтобы Жирков продолжал карьеру в сборной России»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне отборочного матча к Евро-2020 с Сан-Марино рассказал, что хочет, чтобы полузащитник «Зенита» Юрий Жирков продолжал выступления за национальную команду.
«Он играл у меня еще в «Динамо», знаю его великолепные качества. После чемпионата мира, где Жирков играл практически во всех матчах, он получил травму, полгода лечился. Но Юрий не покидал национальную команду, на прошлом сборе был с нами.
Сейчас мы смотрим на состояние Жиркова. Недавно он стал чемпионом с «Зенитом». Со счетов его не списываем. Посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Во всяком случае нам хотелось бы, чтобы он продолжал карьеру в сборной», – сказал Черчесов.
- В последний раз Жирков вызывался в сборную России в марте на матчи квалификации Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном.
- На июньские игры против Сан-Марино и Кипра 35-летний игрок приглашения не получил.
- Встреча Россия – Сан-Марино пройдет 8 июня в Саранске, матч россиян против Кипра состоится 11 числа в Нижнем Новгороде.