Черчесов: «Думаю, мы потеряли Газинского на несколько месяцев»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне отборочного матча к Евро-2020 с Сан-Марино сообщил о том, в каком состоянии команда подходит к игре.

Также специалист рассказал, что полузащитник Юрий Газинский, вероятно, выбыл на несколько месяцев. Ранее в товарищеской встрече против «Чертаново» (6:0) футболист «Краснодара» получил травму плеча.

«В каком состоянии команда подходит к матчу с Сан-Марино? Состояние команды улучшалось с каждым днeм, видно уже, что и связь появилась. После окончания сезона мы дали три полных дня для отдыха, чтобы футболисты дома побыли и дух перевели. С 30 числа мы начали подготовку, каждый игрок был не в самом своeм оптимальном состоянии. Мы смогли привести команду в другое состояние, работа прошла не зря.

Что касается состояния здоровья футболистов, после сезона у них бывают болячки. Нас расстроила травма Газинского. Вчера он уже был в Германии, а сегодня у него должна быть операция. Скоро будет информация о том, как она прошла. Думаю, что на несколько месяцев мы его потеряли. Это, конечно, повторюсь, расстраивает. А так, завтра уже игра, и мы будем выполнять то задание, которое перед нами стоит», – сказал Черчесов.

Матч Россия – Сан-Марино состоится завтра, 8 июня, в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.