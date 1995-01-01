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    Черчесов: «Думаю, мы потеряли Газинского на несколько месяцев»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне отборочного матча к Евро-2020 с Сан-Марино сообщил о том, в каком состоянии команда подходит к игре.

    Также специалист рассказал, что полузащитник Юрий Газинский, вероятно, выбыл на несколько месяцев. Ранее в товарищеской встрече против «Чертаново» (6:0) футболист «Краснодара» получил травму плеча.

    «В каком состоянии команда подходит к матчу с Сан-Марино? Состояние команды улучшалось с каждым днeм, видно уже, что и связь появилась. После окончания сезона мы дали три полных дня для отдыха, чтобы футболисты дома побыли и дух перевели. С 30 числа мы начали подготовку, каждый игрок был не в самом своeм оптимальном состоянии. Мы смогли привести команду в другое состояние, работа прошла не зря.

    Что касается состояния здоровья футболистов, после сезона у них бывают болячки. Нас расстроила травма Газинского. Вчера он уже был в Германии, а сегодня у него должна быть операция. Скоро будет информация о том, как она прошла. Думаю, что на несколько месяцев мы его потеряли. Это, конечно, повторюсь, расстраивает. А так, завтра уже игра, и мы будем выполнять то задание, которое перед нами стоит», – сказал Черчесов.

    Матч Россия – Сан-Марино состоится завтра, 8 июня, в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +15

      serentsio 53 минуты назад

      Жаль, если на несколько месяцев.Краснодару в ЛЧ начинать без Газинского.

      0
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      Рейтинг: +5672

      FanatSerj 1 час назад

      херово для всех, для сборной, для клуба, для самого Газинского, здоровья и быстрее поправляться, спорт дело такое, что можно просто выйти на разминку и травму получить на ровном месте.

      0
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      Рейтинг: +1560

      TOL47 1 час назад

      Что за хрень в этой сборной постоянно игроков ломают на тренировках

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      Рейтинг: +5672

      FanatSerj > TOL47 1 час назад

      при усатом наши игроки в сборной играют с самоотдачей получше чем в своих клубах. А желание и рвение порой идут параллельно с травмами.
      А как нашей сборной еще играть когда не хватает класса, значит надо брать другим.

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      Рейтинг: +552

      klim2m > FanatSerj 35 минут назад

      Все верно слабая физика порождает повышеный травматизм, бабки нужны жилы рвут, ломаются потом клубы страдают. то одна игра в полторы недели - то за май кучу туров откатали, и на сборы.

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      Рейтинг: +3926

      Агасфер 2 часа назад

      Чертаново вам в печень! Лучше бы двухсторонки практиковали.

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      Рейтинг: +1667

      Рубинище 2 часа назад

      для Краснодара Хорошо, что травма получилась у Юрия сейчас, есть время найти замену..

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