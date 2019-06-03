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    Черчесов: «Гилерме или Лунев? Будет играть тот, кто готов»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги победы над «Чертаново» (6:0) в товарищеском матче.

    – Насколько вообще можно делать выводы по сегодняшнему результату?

    – Мы и до сбора сказали, что много футболистов. Мы хотели дать всем сыграть.

    Миранчуки сражались до конца за место в Лиге чемпионов. Единственное, что Ахметов вышел вынужденно и какое-то время не мог влиться в игру. Только через какое-то время начал играть так, как надо.

    В официальном матче это было бы непозволительно. Это – еще один плюс матча. Опять же нужно было дать Мирзову и Бакаеву почувствовать себя игроками сборной. Попытались всех удовлетворить.

    – Мирзов забил, выглядел ярко. О чем это говорит?

    – Это ни о чем не говорит. Каждая игра дает пищу для размышлений. То, что Мирзов забил, это хорошо, но еще ни о чем не говорит. У всех было разное задание, и каждый выполнил его в разной степени.

    – Гилерме вышел в основе, отбил пенальти. Он – основной?

    – Идет тренировочный процесс, мы внимательно смотрим. Лунев тоже свою партию сыграл. Мы внимательно смотрим, и будем делать выводы. Будет играть тот, кто готов. Это касается всех позиций.

    • В июне сборная проведет два матча квалификационного раунда Евро-2020 – с Сан-Марино (8.06) и Кипром (13.06). Заявка команды на встречи – здесь.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2019 19:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +65

      bomilazdeshnii 1 час назад

      А если оба готовы? Я бы дал сыграть обоим против Кипра и Сан-Марино.

      0
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      Рейтинг: +3869

      Агасфер 6 часов назад

      Потрясающий успех,поздравляем!

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