Черчесов: «Гилерме или Лунев? Будет играть тот, кто готов»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги победы над «Чертаново» (6:0) в товарищеском матче.

– Насколько вообще можно делать выводы по сегодняшнему результату?

– Мы и до сбора сказали, что много футболистов. Мы хотели дать всем сыграть.

Миранчуки сражались до конца за место в Лиге чемпионов. Единственное, что Ахметов вышел вынужденно и какое-то время не мог влиться в игру. Только через какое-то время начал играть так, как надо.

В официальном матче это было бы непозволительно. Это – еще один плюс матча. Опять же нужно было дать Мирзову и Бакаеву почувствовать себя игроками сборной. Попытались всех удовлетворить.

– Мирзов забил, выглядел ярко. О чем это говорит?

– Это ни о чем не говорит. Каждая игра дает пищу для размышлений. То, что Мирзов забил, это хорошо, но еще ни о чем не говорит. У всех было разное задание, и каждый выполнил его в разной степени.

– Гилерме вышел в основе, отбил пенальти. Он – основной?

– Идет тренировочный процесс, мы внимательно смотрим. Лунев тоже свою партию сыграл. Мы внимательно смотрим, и будем делать выводы. Будет играть тот, кто готов. Это касается всех позиций.