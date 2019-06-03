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    Черчесов: «Газинский получил травму. Надеюсь, она у него не очень серьезная»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы в товарищеском матче над «Чертаново» (6:0) выразил надежду, что травма полузащитника Юрия Газинского окажется несерьезной.

    Футболист покинул поле на 18-й минуте из-за повреждения плеча.

    – Для нас важно было, чтобы команда опять сыграла. Все-таки двусторонка и игра с соперником – разные вещи. Была подготовка, установка, задания, которые надо выполнять. По этому матчу будем отталкиваться на отборочный матч.

    – Насколько сегодняшний состав похож на тот, что мы увидим в официальных матчах?

    – Не могу сказать. Только по одной причине, что Газинский получил травму. Надеюсь, у него она не очень серьезная.

    • Россияне 8 июня в Саранске проведут отборочную встречу Евро-2020 против Сан-Марино, а 11 числа в Нижнем Новгороде сыграют с Кипром.
    • После двух туров команда Черчесова набрала три очка и занимает второе место в отборочной группе I.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2019 18:38
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3869

      Агасфер 6 часов назад

      Плохо. Скорейшего восстановления.

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