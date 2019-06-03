Черчесов: «Газинский получил травму. Надеюсь, она у него не очень серьезная»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы в товарищеском матче над «Чертаново» (6:0) выразил надежду, что травма полузащитника Юрия Газинского окажется несерьезной.

Футболист покинул поле на 18-й минуте из-за повреждения плеча.

– Для нас важно было, чтобы команда опять сыграла. Все-таки двусторонка и игра с соперником – разные вещи. Была подготовка, установка, задания, которые надо выполнять. По этому матчу будем отталкиваться на отборочный матч.

– Насколько сегодняшний состав похож на тот, что мы увидим в официальных матчах?

– Не могу сказать. Только по одной причине, что Газинский получил травму. Надеюсь, у него она не очень серьезная.