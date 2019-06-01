Голландские и бельгийские клубы ведут переговоры о создании совместного чемпионата

Чемпионаты Голландии и Бельгии могут быть объединены в один турнир.

По информации Voetbal International, обсуждение по этому поводу ведется между клубами обеих стран.

Во вторник на стадионе ПСВ «Филипс» состоялась встреча между десятью клубами и голландской и бельгийской футбольными ассоциациями.

На консультации присутствовали представители ПСВ, «Аякса», «Фейеноорда», «АЗ Алкмаар», «Витесса», «Утрехта», «Брюгге», «Стандарда», «Андерлехта» и «Генка». Впервые, после того, как ряд клубов уже вступил в переговоры, на них присутствовали футбольные профсоюзы.

Дискуссии о совместном турнире начались на фоне реформ в европейских клубных соревнованиях. УЕФА с 2024 года рассмотрит возможность создания единой европейской лиги с тремя дивизионами. В этом случае система повышения/понижения между европейскими турнирами и путевки в Лигу чемпионов больше не будут зависеть от национальных чемпионатов.

Проект объединенной голландско-бельгийской лиги пока находится на ранней стадии. Теперь необходимо провести технико-экономическое обоснование, чтобы стало ясно, чего достигнет сотрудничество в области спорта и экономики. На данный момент стороны все еще обсуждают, как именно должно выглядеть такое исследование.

Идея создания совместного чемпионата Голландии и Бельгии существует с 1996 года. Она обсуждалась несколько раз, но так и не была реализована.