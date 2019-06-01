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    Голландские и бельгийские клубы ведут переговоры о создании совместного чемпионата

    Чемпионаты Голландии и Бельгии могут быть объединены в один турнир.

    По информации Voetbal International, обсуждение по этому поводу ведется между клубами обеих стран.

    Во вторник на стадионе ПСВ «Филипс» состоялась встреча между десятью клубами и голландской и бельгийской футбольными ассоциациями.

    На консультации присутствовали представители ПСВ, «Аякса», «Фейеноорда», «АЗ Алкмаар», «Витесса», «Утрехта», «Брюгге», «Стандарда», «Андерлехта» и «Генка». Впервые, после того, как ряд клубов уже вступил в переговоры, на них присутствовали футбольные профсоюзы.

    Дискуссии о совместном турнире начались на фоне реформ в европейских клубных соревнованиях. УЕФА с 2024 года рассмотрит возможность создания единой европейской лиги с тремя дивизионами. В этом случае система повышения/понижения между европейскими турнирами и путевки в Лигу чемпионов больше не будут зависеть от национальных чемпионатов.

    Проект объединенной голландско-бельгийской лиги пока находится на ранней стадии. Теперь необходимо провести технико-экономическое обоснование, чтобы стало ясно, чего достигнет сотрудничество в области спорта и экономики. На данный момент стороны все еще обсуждают, как именно должно выглядеть такое исследование.

    Идея создания совместного чемпионата Голландии и Бельгии существует с 1996 года. Она обсуждалась несколько раз, но так и не была реализована.

    Источник: Voetbal International

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    01.06.2019 17:52
    Комментарии4
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      Рейтинг: +2526

      Yev 15 часов назад

      Очень интересная затея, оба чемпионата только приобретут от этого слияния. Вот бы на территории Советов тоже это бы произошло, как минимум Россия, Украина, Белорусь.

      0
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      Рейтинг: +379

      Tyler_Stark > Yev 5 часов назад

      Ну, с Украиной, батенька, погорячились… а так да идея хорошая

      0
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      Рейтинг: +379

      Tyler_Stark 19 часов назад

      Вообще будет интересно. Полезно для топовых команд поскольку появиться конкуренция, в принципе бюджеты команд примерно одинаковые

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      Рейтинг: +7092

      Cules2013 21 час назад

      Где-то я уже это видел: сначала все отделяемся, потом все объединяемся, потом отделяемся... ну вы поняли) И так уже сколько? 40 тысяч лет?

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