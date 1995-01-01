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    Петржела: «Комличенко не соответствует уровню сборной России»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал вызов в сборную России нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко.

    Сегодня 23-летний футболист был включен в состав национальной команды на матчи квалификации Евро-2020 с Сан-Марино (8 июня) и Кипром (11 июня).

    – Достоин ли Комличенко вызова в сборную?

    – Я видел несколько матчей с его участием. Он игрок, который постоянно забивает, не только с игры. Но я бы не сказал, что это уровень сборной. Комличенко – игрок не для комбинаций, он игрок, который только забивает.

    – То есть Комличенко не соответствует уровню сборной?

    – Да, ни русской, ни чешской. Будем следить за ним в других играх, посмотрим, будет ли он только забивать или покажет что-то еще. Просто есть такие игры, когда его даже не видно на поле, поэтому мне не нравится. Нужно не только забивать, но и хорошо играть.

    – Как бы вы определили роль Комличенко в «Младе Болеслав»? Он стал лидером команды?

    – Точно не лидер. Много забивать – не значит быть лидером. Он может забить, а команда сыграет этот матч плохо. Комличенко очень мало вступает в игру, 20-30 минут его не видно, а потом появляется один шанс – и он забивает. Я такого нападающего еще не видел, чтобы был незаметен, но забивал.

    – Комличенко сможет попасть в состав сборной?

    – Думаю, что нет. Потренируется, но играть не будет. Ему нужно перейти в более сильную команду и доказывать свою состоятельность там.

    В текущем сезоне Комличенко провел в чемпионате Чехии 30 матчей и забил 27 голов, установив рекорд лиги.

    Сборная России назвала окончательную заявку на матчи с Сан-Марино и Кипром

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 18:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +3406

      sochi-2013 23 минуты назад

      Оксюморон

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      Рейтинг: +26

      olmok 28 минут назад

      в этом и есть Властимил Петржела

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      Рейтинг: +10

      GSmall 29 минут назад

      Петржела ты по ходу Е.н.т.й))))

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      Рейтинг: +10

      GSmall 30 минут назад

      Ослопард шизанутый

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      Рейтинг: +234

      Konyshev_RW 33 минуты назад

      Он больной что ли? Комличенко нападающий, его работа забивать, по возможности много, он это и делает в Чехии. Я вообще не знаю ни одного форварда 90 минут бегает по полю и "делает что-то"

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