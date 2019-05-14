Черчесов: «Комличенко? У нас иногда форварды за сезон на тренировках 27 голов не забивают»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о причинах включения нападающего «Млады Болеслав» Николая Комличенко в расширенный список команды для подготовки к матчам квалификации к Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

В этом сезоне 23-летний форвард установил рекорд чемпионата Чехии, забив 27 голов.

«Он, видимо, прочитал наши слова, что мы следим за ним. Это расширенный состав, всe надо просчитывать. Если бы его не было и тут, он бы мог не догадываться, запланировал бы поездку какую-нибудь. Смотрим дальше, будет ли он в окончательном списке или нет, пока не знаем.

Голы – это хорошо, но нам нужна и игра. Мы знаем свой уровень, и что для этого уровня надо. Видим сдвиги в его игре, поэтому пока расширенный состав. Я с ним пока не общался, никто из помощников пока тоже. Только смотрели его. В том числе и мои друзья из Чехии.

Уровень чемпионата Чехии? Не надо обижать чешскую лигу. У нас иногда на тренировках за сезон форварды 27 [голов] не забивают. Так что есть оценка и уровень. Вы видели матчи «Виктории» против ЦСКА в Лиге чемпионов. Комличенко обратил на себя наше внимание, дальше будем смотреть. Может, подтолкнeм его на какие-то подвиги. Опять же, мы не знаем требований к футболистам в клубах. Что ему можно там, что нельзя. Пока сам не потрогаешь футболиста, потенциал его не поймeшь», – сказал Черчесов.

Комличенко перешел в «Младу Болеслав» из «Краснодара» в 2017 году.