Как надо праздновать голы. Рассказываем в подкасте

Привет. Вот новый «Скинь мяч». В этом выпуске обсудили очень недооцененное футбольное явление – празднования голов.
Кто празднует голы лучше всех и почему в футболе они, чаще всего, очень скучные? Делимся воспоминаниями, немного спорим, переосмысляем пространство!
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01:12 Зачем вообще обсуждать эту тему?
02:51 Как празднование может раскрасить никому не интересный матч
08:56 «Шанс из коллективного выразить индивидуальность». Да, глубоко!
10:42 Самое интересное празднование – отсутствие празднования
17:10 Каждое празднование Криштиану Роналду – продуманный маркетинг
19:47 Плеханов, ответ критикам, кокаин
«Скинь мяч» - это разговорное шоу, мы обсуждаем главные футбольные темы, разбираем важные конфликты и спорим друг с другом. Это аудио, поэтому слушать его можно по дороге на работу или учебу, в машине, во время занятий спортом или просто на прогулке. Мы есть в ITunes, Вконтакте, Яндекс.Музыке и на YouTube.