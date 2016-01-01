Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    3 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?

    Как надо праздновать голы. Рассказываем в подкасте

    Привет. Вот новый «Скинь мяч». В этом выпуске обсудили очень недооцененное футбольное явление – празднования голов.

    Кто празднует голы лучше всех и почему в футболе они, чаще всего, очень скучные? Делимся воспоминаниями, немного спорим, переосмысляем пространство!

    Выпуск на ютубе:

    Другие площадки:

    ITUNES

    ВКОНТАКТЕ

    ЯНДЕКС.МУЗЫКА

    CASTBOX

    PLAYER FM

    ТЕЛЕГРАМ

    Зацените содержание:

    01:12 Зачем вообще обсуждать эту тему?
    02:51 Как празднование может раскрасить никому не интересный матч
    08:56 «Шанс из коллективного выразить индивидуальность». Да, глубоко!
    10:42 Самое интересное празднование – отсутствие празднования
    17:10 Каждое празднование Криштиану Роналду – продуманный маркетинг
    19:47 Плеханов, ответ критикам, кокаин

    Источник: Подкаст «Скинь мяч»

    «Скинь мяч» - это разговорное шоу, мы обсуждаем главные футбольные темы, разбираем важные конфликты и спорим друг с другом. Это аудио, поэтому слушать его можно по дороге на работу или учебу, в машине, во время занятий спортом или просто на прогулке. Мы есть в ITunes, Вконтакте, Яндекс.Музыке и на YouTube.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:51
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68381
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru