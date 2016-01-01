Как надо праздновать голы. Рассказываем в подкасте

Привет. Вот новый «Скинь мяч». В этом выпуске обсудили очень недооцененное футбольное явление – празднования голов.

Кто празднует голы лучше всех и почему в футболе они, чаще всего, очень скучные? Делимся воспоминаниями, немного спорим, переосмысляем пространство!

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01:12 Зачем вообще обсуждать эту тему?

02:51 Как празднование может раскрасить никому не интересный матч

08:56 «Шанс из коллективного выразить индивидуальность». Да, глубоко!

10:42 Самое интересное празднование – отсутствие празднования

17:10 Каждое празднование Криштиану Роналду – продуманный маркетинг

19:47 Плеханов, ответ критикам, кокаин