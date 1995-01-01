Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    3 Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?
    Тест: реальные или вымышленные фамилии футболистов?

    RMC Sport: «Атлетик» хотел вернуть Эрреру, но футболист уже согласовал контракт с «ПСЖ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает RMC Sport.

    По информации источника, испанец уже согласовал с парижанами детали личного контракта. Сейчас стороны договариваются о последнем нюансе – сроке соглашения. Ожидается, что договор будет подписан до 2023 или 2024 года.

    Также отмечается, что сегодня предложение Эррере сделал «Атлетик», воспитанником которого является хавбек. Футболист ответил родному клубу отказом, поскольку уже достиг соглашения с «ПСЖ».

    По окончании сезона Эррера станет свободным агентом. Его контракт с «МЮ» истекает в июне.

    Источник: RMC Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:33
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68047
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru