RMC Sport: «Атлетик» хотел вернуть Эрреру, но футболист уже согласовал контракт с «ПСЖ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера продолжит карьеру в «ПСЖ», сообщает RMC Sport.

По информации источника, испанец уже согласовал с парижанами детали личного контракта. Сейчас стороны договариваются о последнем нюансе – сроке соглашения. Ожидается, что договор будет подписан до 2023 или 2024 года.

Также отмечается, что сегодня предложение Эррере сделал «Атлетик», воспитанником которого является хавбек. Футболист ответил родному клубу отказом, поскольку уже достиг соглашения с «ПСЖ».

По окончании сезона Эррера станет свободным агентом. Его контракт с «МЮ» истекает в июне.