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    Агент Салаха – о статье про уход игрока из «Ливерпуля»: «Опять несут какую-то чушь»

    Рами Аббас Исса, агент форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, высказался о слухах про конфликт футболиста с главным тренером клуба Юргеном Клоппом. Испанское издание AS утверждает, что Салах хочет уйти из «Ливерпуля».

    «Снова несут какую-то чушь», – написал Исса в своем твиттере.

    В оригинале использована игра слов: Talking out of their AS again I see (англ.). Выражение talk out their ass можно перевести как «нести чушь», «нести бред». Автор исказил слово ass и написал вместо него AS (название испанского издания).

    • Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» летом 2017 года за 42 миллиона евро.
    • В этом сезоне египтянин провел за клуб 45 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 10 результативных передач.

    В июне 2018 года Исса раскритиковал AS за публикацию о возможном переходе Салаха в «Барселону». Тогда агент написал: «AS, вам нужны более надежные источники».

    Салах вошел в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time

    Источник: Твиттер Рами Аббас Исса

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