Салах вошел в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Не удивительно...
Мусульманский идол в спорте.
Американский журнал Time опубликовал список 100 наивлиятельнейших людей мира.
В него были включен нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
В числе остальных спортсменов, вошедших в рейтинг, оказались баскетболист клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, теннисистка из Японии Наоми Осака [первая ракетка мира на данный момент], американский гольфист Тайгер Вудс, нападающая женской футбольной команды «Лиона» американка Алекс Морган и олимпийская чемпионка по бегу Кастер Семеня из ЮАР.
- Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года.
- В этом сезоне египтянин провел за красных 45 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 10 результативных передач.
- По данным Transfermarkt, стоимость форварда – 150 миллионов евро.
Time – американский еженедельный журнал со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Освещает рейтинг людей за определенные периоды (год, столетие и т. д.). При тираже около 3,4 миллиона экземпляров в 2007 году является самым популярным журналом в США. Первый выпуск поступил в продажу 3 марта 1923 года.