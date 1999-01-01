Салах вошел в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Time – американский еженедельный журнал со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Освещает рейтинг людей за определенные периоды (год, столетие и т. д.). При тираже около 3,4 миллиона экземпляров в 2007 году является самым популярным журналом в США. Первый выпуск поступил в продажу 3 марта 1923 года.