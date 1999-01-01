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    Салах вошел в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time

    Американский журнал Time опубликовал список 100 наивлиятельнейших людей мира.

    В него были включен нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.

    В числе остальных спортсменов, вошедших в рейтинг, оказались баскетболист клуба НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, теннисистка из Японии Наоми Осака [первая ракетка мира на данный момент], американский гольфист Тайгер Вудс, нападающая женской футбольной команды «Лиона» американка Алекс Морган и олимпийская чемпионка по бегу Кастер Семеня из ЮАР.

    • Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года.
    • В этом сезоне египтянин провел за красных 45 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и сделал 10 результативных передач.
    • По данным Transfermarkt, стоимость форварда – 150 миллионов евро.

    Источник: Time

    Time – американский еженедельный журнал со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Освещает рейтинг людей за определенные периоды (год, столетие и т. д.). При тираже около 3,4 миллиона экземпляров в 2007 году является самым популярным журналом в США. Первый выпуск поступил в продажу 3 марта 1923 года.

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1688

      ivan-football-fan 1 час назад

      Не удивительно...
      Мусульманский идол в спорте.

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