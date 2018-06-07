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    Агент Салаха – о переходе в «Барселону»: «AS, вам нужны более надежные источники»

    Футбольный агент Рами Аббас Исса, который представляет интересы форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, опроверг информацию, согласно которой представители футболиста предложили его услуги «Барселоне».

    «Этого никогда не было. AS, вам нужны более надежные источники», – написал агент в твиттере.

    Накануне сообщалось, что египтянин может стать альтернативой форварду «Атлетико» Антуану Гризманну, если сине-гранатовым не удастся заполучить француза.

    Источник: Twitter

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    07.06.2018 09:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 7 июня 2018, 13:36

      По игре наверное неплохо вписался бы))

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 7 июня 2018, 10:20

      Барселона не для Салаха. Тем более там Рамос рядом.

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