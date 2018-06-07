Агент Салаха – о переходе в «Барселону»: «AS, вам нужны более надежные источники»

Футбольный агент Рами Аббас Исса, который представляет интересы форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха, опроверг информацию, согласно которой представители футболиста предложили его услуги «Барселоне».

«Этого никогда не было. AS, вам нужны более надежные источники», – написал агент в твиттере.

Накануне сообщалось, что египтянин может стать альтернативой форварду «Атлетико» Антуану Гризманну, если сине-гранатовым не удастся заполучить француза.