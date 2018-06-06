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    Агенты Салаха предложили футболиста «Барселоне»

    Представители нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха предложили игрока «Барселоне».

    Египтянин может стать альтернативой форварду «Атлетико» Антуану Гризманну, если сине-гранатовым не удастся заполучить француза. Салах был предложен каталонцам его агентами, и они готовы открыть переговоры. Стороны уже провели встречи, целью которых было оценить будущее игрока и возможность его переезда на «Камп Ноу».

    Ранее сообщалось об интересе к Салаху со стороны «Реала».

    В минувшем сезоне египетский нападающий провел 52 матча, забил 44 гола и сделал 16 результативных передач.

    Источник: AS

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    06.06.2018 14:27
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 7 июня 2018, 22:17

      Просто блеф. Салах игрок одного сезона. Если бы он был высшего класса, он бы показывал результаты и раньше. Но этого не было. Важна стабильность, а её у него нет. При этом он не игрок созидатель, а как то сам по себе. Да он не плох, но это временно. Таких было много. Такой же Кейн, Алли, их много. Вроде бы звёзды, но чего то не хватает.

      0
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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 21:16

      Конечно если сделка по Гризманну не состоится, Барселона будет искать других игроков , в сфере интересов которых будет и Салах.

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 6 июня 2018, 19:40

      Может и не правда.. Но Каждому игроку нужны Трофеи.. Салах наверно сам не знает что его агенты предлагают его услуги.. Но и Барса по мне так уже должна думать что нужен такой же как Месси чтоб тащил команду.. А если он и перейдёт то будет по моему самая сильная атака у Барсы.. Месси любит отдавать и забивать А Салах такой же и в скорости и в по тактике подходят друг другу

      3
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      Рейтинг: +211

      ArmeeC1018 6 июня 2018, 15:17

      давай весь Ливерпуль скупит Барселона, пусть играет в Ливерпуле и делает историю, возьмут чемпионат может наконец таки, а то последний раз чемпионом Ливер был аж в 1989/90 годах

      3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 6 июня 2018, 14:49

      А желания игрока сейчас агентов совсем не интересует ,что ли ? Что касается возможного перехода, в Барсе думаю Мохамеду будет сложно себя проявить из-за не подходящего для него стиля игры, и ещё потому, что Салах может быть максимально полезным , если через него вести почти всю атакующею игру команды как это сделано в Ливерпуле и в прошлых его командах, понятно ,что в команде где есть Суарес и Месси такого не будет.

      5
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 6 июня 2018, 14:44

      что скажет месси..

      4
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      Рейтинг: +142

      MaxiLeon > Chernyi Lis 6 июня 2018, 17:14

      Месси одобрит, он лучше чем Пако Алькасер

      2
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