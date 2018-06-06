Агенты Салаха предложили футболиста «Барселоне»

Просто блеф. Салах игрок одного сезона. Если бы он был высшего класса, он бы показывал результаты и раньше. Но этого не было. Важна стабильность, а её у него нет. При этом он не игрок созидатель, а как то сам по себе. Да он не плох, но это временно. Таких было много. Такой же Кейн, Алли, их много. Вроде бы звёзды, но чего то не хватает.
Представители нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха предложили игрока «Барселоне».
Египтянин может стать альтернативой форварду «Атлетико» Антуану Гризманну, если сине-гранатовым не удастся заполучить француза. Салах был предложен каталонцам его агентами, и они готовы открыть переговоры. Стороны уже провели встречи, целью которых было оценить будущее игрока и возможность его переезда на «Камп Ноу».
Ранее сообщалось об интересе к Салаху со стороны «Реала».
В минувшем сезоне египетский нападающий провел 52 матча, забил 44 гола и сделал 16 результативных передач.