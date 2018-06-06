Агенты Салаха предложили футболиста «Барселоне»

Представители нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха предложили игрока «Барселоне».

Египтянин может стать альтернативой форварду «Атлетико» Антуану Гризманну, если сине-гранатовым не удастся заполучить француза. Салах был предложен каталонцам его агентами, и они готовы открыть переговоры. Стороны уже провели встречи, целью которых было оценить будущее игрока и возможность его переезда на «Камп Ноу».

Ранее сообщалось об интересе к Салаху со стороны «Реала».

В минувшем сезоне египетский нападающий провел 52 матча, забил 44 гола и сделал 16 результативных передач.