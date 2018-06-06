Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Агенты Салаха предложили футболиста «Барселоне»

6 июня 2018, 14:27
7

Представители нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха предложили игрока «Барселоне».

Египтянин может стать альтернативой форварду «Атлетико» Антуану Гризманну, если сине-гранатовым не удастся заполучить француза. Салах был предложен каталонцам его агентами, и они готовы открыть переговоры. Стороны уже провели встречи, целью которых было оценить будущее игрока и возможность его переезда на «Камп Ноу».

Ранее сообщалось об интересе к Салаху со стороны «Реала».

В минувшем сезоне египетский нападающий провел 52 матча, забил 44 гола и сделал 16 результативных передач.

Источник: AS
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Ливерпуль Барселона Салах Мохамед
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Chernyi Lis
1528285471
что скажет месси..
Ответить
hevbn 28
1528285741
А желания игрока сейчас агентов совсем не интересует ,что ли ? Что касается возможного перехода, в Барсе думаю Мохамеду будет сложно себя проявить из-за не подходящего для него стиля игры, и ещё потому, что Салах может быть максимально полезным , если через него вести почти всю атакующею игру команды как это сделано в Ливерпуле и в прошлых его командах, понятно ,что в команде где есть Суарес и Месси такого не будет.
Ответить
ArmeeC1018
1528287427
давай весь Ливерпуль скупит Барселона, пусть играет в Ливерпуле и делает историю, возьмут чемпионат может наконец таки, а то последний раз чемпионом Ливер был аж в 1989/90 годах
Ответить
Football06
1528303222
Может и не правда.. Но Каждому игроку нужны Трофеи.. Салах наверно сам не знает что его агенты предлагают его услуги.. Но и Барса по мне так уже должна думать что нужен такой же как Месси чтоб тащил команду.. А если он и перейдёт то будет по моему самая сильная атака у Барсы.. Месси любит отдавать и забивать А Салах такой же и в скорости и в по тактике подходят друг другу
Ответить
zigbert
1528308974
Конечно если сделка по Гризманну не состоится, Барселона будет искать других игроков , в сфере интересов которых будет и Салах.
Ответить
Александр52
1528399076
Просто блеф. Салах игрок одного сезона. Если бы он был высшего класса, он бы показывал результаты и раньше. Но этого не было. Важна стабильность, а её у него нет. При этом он не игрок созидатель, а как то сам по себе. Да он не плох, но это временно. Таких было много. Такой же Кейн, Алли, их много. Вроде бы звёзды, но чего то не хватает.
Ответить
Главные новости
Проигрыш «Спартака», победа «Зенита», зарплата Батракова в Турции, злой Гинер и другие новости
01:57
Круговой анонсировал отъезд Батракова в АПЛ
01:14
В «Динамо» объяснили, почему Тюкавин перестал забивать
00:59
Названа причина, почему ЦСКА не избавляется от Баринова
00:53
1
«Барселона» взяла новый трофей
00:43
Угальде дал конкретный ответ на вопрос о своем будущем
00:14
Мусаев прокомментировал травму лидера «Краснодара»: «Плохая ситуация»
Вчера, 23:56
1
Фанаты «Галатасарая» встретили Батракова на вокзале
Вчера, 23:19
5
Бубнов ответил, кто сильнее – Даку или Соболев
Вчера, 23:07
Кубок России. «Краснодар» минимально победил «Динамо» (1:0)
Вчера, 22:43
12
Все новости
Все новости
«Арсенал» купит защитника сборной Англии за 51 миллион
Вчера, 20:49
Фото«Ювентус» арендовал вратаря «Тоттенхэма»
Вчера, 19:28
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
Вчера, 18:35
Фото«Реал» презентовал экс-игрока «Манчестер Сити»
Вчера, 15:31
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
Вчера, 12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
Вчера, 12:24
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
Вчера, 11:55
6
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
18 августа
1
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
18 августа
ФотоКлуб АПЛ приобрел игрока сборной Боснии за 35 миллионов
18 августа
В саудовском клубе хотят избавиться от Бензема
18 августа
«Манчестер Сити» определился с заменой для Родри
18 августа
«Это мечта»: лучший игрок ЧМ-2026 подтвердил переход в «Барселону»
17 августа
«Галатасарай» готовит предложение по атакующему полузащитнику – это не Батраков
17 августа
2
Совладельцы «Челси» решили продать акции
17 августа
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
17 августа
1
Стал известен новый клуб Родри
16 августа
2
Артета прокомментировал победу «Арсенала» над «Сити» в матче за Суперкубок Англии
16 августа
1
Суперкубок Англии. «Арсенал» не заметил «Манчестер Сити» в Кардиффе (3:0)
16 августа
3
Видео«Арсенал» забил «Манчестер Сити» на 23-й секунде
16 августа
Российский футболист сыграл против «Челси»
15 августа
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
15 августа
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
15 августа
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
15 августа
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+