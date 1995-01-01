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    Стогниенко войдет в руководство проекта Rambler Group

    Комментатор Владимир Стогниенко будет работать в Rambler Group.

    По информации «БИЗНЕС Online», он займет одну из руководящих должностей в проекте компании по показу в России матчей АПЛ.

    Сообщается, что при этом комментатор покинет телеканал «Россия».

    Стогниенко вел репортажи с матчей чемпионата мира-2018 на «России». Ранее он работал на канале «Матч ТВ».

    Сегодня стало известно, что Rambler Group приобрела права на трансляцию игр чемпионата Англии за 7 миллионов евро в год. Срок контракта – три года, начиная с сезона-2019/20.

    Матчи можно будет посмотреть на видеосервисе Okko по платной подписке.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +576

      headdevil 20 минут назад

      Молодчина, может и Уткина туда подтянет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      САДЫЧОК 1 час назад

      ...теперь будет там хвалить Черчесова и Дзюбу....

      0
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