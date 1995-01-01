Стогниенко войдет в руководство проекта Rambler Group

Комментатор Владимир Стогниенко будет работать в Rambler Group.

По информации «БИЗНЕС Online», он займет одну из руководящих должностей в проекте компании по показу в России матчей АПЛ.

Сообщается, что при этом комментатор покинет телеканал «Россия».

Стогниенко вел репортажи с матчей чемпионата мира-2018 на «России». Ранее он работал на канале «Матч ТВ».

Сегодня стало известно, что Rambler Group приобрела права на трансляцию игр чемпионата Англии за 7 миллионов евро в год. Срок контракта – три года, начиная с сезона-2019/20.

Матчи можно будет посмотреть на видеосервисе Okko по платной подписке.