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    Кубок Англии. «Уотфорд» обыграл «Вулверхэмптон» в дополнительное время и вышел в финал

    «Уотфорд» обыграл «Вулверхэмптон» в полуфинальном матче Кубка Англии. Игра завершилась со счетом 3:2.

    К концу основного времени матча «Уотфорд» проигрывал 1:2. На 94-й минуте в ворота «Вулверхэмптона» назначили пенальти, удар реализовал форвард Трой Дини.

    В дополнительное время победный гол забил полузащитник Жерар Деулофеу.

    «Уотфорд» вышел в финал турнира, где сыграет с «Манчестер Сити». Игра пройдет 18 мая.

    Кубок Англии. 1/2 финала

    Уотфорд – Вулверхэмптон – 3:2 (2:2; 1:0; 0:0)

    Голы: 0:1 – Доэрти, 36; 0:2 – Хименес, 62; 1:2 – Деулофеу, 79; 2:2 – Дини (с пенальти), 90+4; 3:2 – Деулофеу, 104.

    Календарь Кубка Англии

    Результаты Кубка Англии

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +66941

      Рубик Докоян 12 минут назад

      Обидно для "волков". Всё таки думал они в финал пробьются.

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      Рейтинг: +4878

      Skull_Boy 38 минут назад

      Один фиг Сити кубок возьмут

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