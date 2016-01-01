Глава Немецкого футбольного союза Гриндель ушел в отставку

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель сегодня ушел в отставку с занимаемой должности. При этом функционер продолжит работу в совете ФИФА и исполнительном комитете УЕФА.
Выборы нового главы DFB по графику пройдут в сентябре. До этого времени организацией будут руководить два ее первых вице-президента – Райнер Кох и Райнхард Раубалл.
«Я с уважением и пониманием принимаю отставку Райнхарда Гринделя. В последние недели давление на его личность на разных уровнях неуклонно возрастало», – сказал Раубалл.
- Гриндель возглавлял Немецкий футбольный союз с 15 апреля 2016 года.
- В период его правления на посту президента DFB сборная Германии вышла в полуфинал Евро-2016 и не смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2018.