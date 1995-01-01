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    Черчесов – о травмированных игроках: «Справились с потерями относительно безболезненно» 

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов подвел итоги выступления команды в матчах квалификации Евро-2020. Россияне проиграли Бельгии (1:3) и выиграли у Казахстана (4:0).

    «У нас еще достаточно времени для того, чтобы все внимательно проанализировать. Могу сказать, что в этих встречах были как положительные, так и отрицательные моменты. Собственно, результаты это и подтверждают – поражение от фаворита группы, сборной Бельгии, и убедительная победа в Казахстане.

    Могу отметить, что нам в какой-то степени помогла ситуация, которая сложилась в ноябре с травмированными футболистами. Тогда мы до конца к ней не были готовы, сейчас же все сложилось по-другому.

    Еще до сбора стало понятно, что мы не сможем рассчитывать на Дзагоева и Ерохина. В начале сбора потеряли из-за травм Кутепова и Зобнина, затем Кузяева и, наконец, по причине дисквалификации Головина. Ноябрьский опыт подсказал нам правильные решения, и мы справились с этими потерями относительно безболезненно», – сказал Черчесов.

    Группа I:

    1. Бельгия – 6 очков
    2. Кипр – 3 очка
    3. Россия – 3 очка
    4. Казахстан – 3 очка
    5. Шотландия – 3 очка
    6. Сан-Марино – без набранных очков

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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