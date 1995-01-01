Бывший полузащитник «Ливерпуля» Барнс: «Лицемерно говорить о расизме в Черногории, не решив эту проблему в Англии»

Экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джон Барнс высказался о нетерпимом поведении болельщиков на матче Черногория – Англия (1:5).

«Эта ситуация разве отличается от той, когда Стерлинга оскорбляли фанаты «Челси»? Каждую неделю по всей стране в матчах оскорбляют темнокожих футболистов, так почему же это другой случай?

Лицемерно говорить о Черногории и о том, как там ужасно, когда мы все еще не решили эту проблему у себя. Что важнее: поездка в Черногорию раз в год или темнокожие люди, сталкивающиеся с расизмом каждый день всю свою жизнь? Из-за того, что это актуальная тема, мы заявляем, что надо что-то делать, но на самом деле занимаемся совсем не тем», – заявил Барнс.

Джон родился в Кинстоне, Ямайка и сам сталкивался с расистскими проявлениями.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что FA подаст жалобу в УЕФА.

Англия пожалуется УЕФА на черногорских болельщиков за проявление расизма