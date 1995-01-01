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    Отбор ЧЕ-2020. Ирландия одолела Грузию, Дания за девять минут отыгралась с 0:3 в матче с Швейцарией

    Завершились два матча второго тура отбора Евро-2020 в группе D.

    Ирландия на своем поле добыла минимальную победу над Грузией благодаря голу Конора Хурихейна.

    Швейцария и Дания выдали более результативную игру, забив шесть мячей на двоих. Тем не менее, сильнейшего команды не выявили – ничья 3:3.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа D. 2-й тур

    Ирландия – Грузия – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – 35 Хурихейн.

    Швейцария – Дания – 3:3 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фройлер, 19; 2:0 – Джака, 66; 3:0 – Эмболо, 76; 3:1 – Йоргенсен, 84; 3:2 – Гюткьяер, 88; 3:3 – Дальсгор, 90+3.

    Календарь отбора ЧЕ-2020

    Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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