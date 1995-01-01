Впервые за 35 лет Англия забила больше пяти мячей в двух матчах подряд

И сопы тоже серьёзные были.
Сборная Англии стартовала с двух крупных побед в отборе Евро-2020, повторив достижение 35-летней давности.
22 марта команда Гарета Саутгейта в стартовом туре обыграла Чехию со счетом 5:0, а спустя три дня разгромила Черногорию (5:1).
Последний раз англичане забивали пять или более мячей в двух официальных поединках в ноябре 1984 года.
- Англия – самая забивная команда по итогам первых туров отбора Евро-2020.
- Следующий матч британцы проведут шестого июня против Голландии в рамках полуфинала Лиги наций.