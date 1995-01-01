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    Впервые за 35 лет Англия забила больше пяти мячей в двух матчах подряд

    Сборная Англии стартовала с двух крупных побед в отборе Евро-2020, повторив достижение 35-летней давности.

    22 марта команда Гарета Саутгейта в стартовом туре обыграла Чехию со счетом 5:0, а спустя три дня разгромила Черногорию (5:1).

    Последний раз англичане забивали пять или более мячей в двух официальных поединках в ноябре 1984 года.

    • Англия – самая забивная команда по итогам первых туров отбора Евро-2020.
    • Следующий матч британцы проведут шестого июня против Голландии в рамках полуфинала Лиги наций.

    Источник: Твиттер Opta Joe

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    Сегодня, 06:30
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1008

      petrucho-spb 33 секунды назад

      И сопы тоже серьёзные были.

      0
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      Рейтинг: +337

      gigs84 24 минуты назад

      Молодцы, но с Голландией будет посложнее.

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