Отбор ЧЕ-2020. Украина вырвала победу у Люксембурга, Португалия и Сербия сыграли вничью

Ох и отскочили. Спасибо Родригесу за автогол. Он был абсолютно лучшим на поле 90 минут, но надо было 93)
А сборная, надеюсь, извлечёт урок из этого матча. Каким бы не был соперник- отдаваться нужно полностью, за пренебрежение могли поплатиться.
В матче второго тура отбора Евро-2020 сборная Украины встречалась с Люксембургом. Команда Андрея Шевченко добилась победы в компенсированное время второго тайма.
В другой игре группы Португалия и Сербия разошлись миром. В первом тайме у хозяев из-за травмы был заменен Криштиану Роналду.
Отбор ЧЕ-2020. Группа В. 2-й тур
Португалия – Сербия – 1:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Тадич, 7 (с пенальти); 1:1 – Перейра, 42.
Люксембург – Украина – 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Тюрпель, 34; 1:1 – Цыганков, 40; 1:2 – Родригес, 90+3 (в свои ворота).