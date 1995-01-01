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    Отбор ЧЕ-2020. Украина вырвала победу у Люксембурга, Португалия и Сербия сыграли вничью

    В матче второго тура отбора Евро-2020 сборная Украины встречалась с Люксембургом. Команда Андрея Шевченко добилась победы в компенсированное время второго тайма.

    В другой игре группы Португалия и Сербия разошлись миром. В первом тайме у хозяев из-за травмы был заменен Криштиану Роналду.

    Отбор ЧЕ-2020. Группа В. 2-й тур

    Португалия – Сербия – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Тадич, 7 (с пенальти); 1:1 – Перейра, 42.

    Люксембург – Украина – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Тюрпель, 34; 1:1 – Цыганков, 40; 1:2 – Родригес, 90+3 (в свои ворота).

    Календарь отбора ЧЕ-2020

    Турнирные таблицы отбора ЧЕ-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36

      Vincent Jones 8 минут назад

      Ох и отскочили. Спасибо Родригесу за автогол. Он был абсолютно лучшим на поле 90 минут, но надо было 93)

      А сборная, надеюсь, извлечёт урок из этого матча. Каким бы не был соперник- отдаваться нужно полностью, за пренебрежение могли поплатиться.

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      Рейтинг: +4547

      KLIM777 54 минуты назад

      Игра сборной Украины капец конечно. Ладно спасли 3 касаря на ставках и то вперед. Спасибо игроку сборной ЛЮкса, который забил в свои. Хохлы ведь сами не умеют.

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