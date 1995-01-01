Отбор ЧЕ-2020. Украина вырвала победу у Люксембурга, Португалия и Сербия сыграли вничью

В матче второго тура отбора Евро-2020 сборная Украины встречалась с Люксембургом. Команда Андрея Шевченко добилась победы в компенсированное время второго тайма.

В другой игре группы Португалия и Сербия разошлись миром. В первом тайме у хозяев из-за травмы был заменен Криштиану Роналду.

Отбор ЧЕ-2020. Группа В. 2-й тур

Португалия – Сербия – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Тадич, 7 (с пенальти); 1:1 – Перейра, 42.

Люксембург – Украина – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Тюрпель, 34; 1:1 – Цыганков, 40; 1:2 – Родригес, 90+3 (в свои ворота).

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