Тренеру «Рейнджерс» Макаллистеру выбили три зуба в Лидсе. Пострадавшему наложили на губу десять швов

Тренер «Рейнджерс» Гари Макаллистер принял участие в ветеранском матче между бывшими игроками «Ливерпуля» и «Милана». Благотворительное мероприятие состоялось в Лидсе.

По окончании встречи специалист ждал такси, когда на него напал неизвестный с кастетом. Макаллистеру выбили три зуба, после чего медикам пришлось наложить на верхнюю губу десять швов. Преступника ищет полиция.