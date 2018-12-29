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    Тренеру «Рейнджерс» Макаллистеру выбили три зуба в Лидсе. Пострадавшему наложили на губу десять швов

    Тренер «Рейнджерс» Гари Макаллистер принял участие в ветеранском матче между бывшими игроками «Ливерпуля» и «Милана». Благотворительное мероприятие состоялось в Лидсе.

    По окончании встречи специалист ждал такси, когда на него напал неизвестный с кастетом. Макаллистеру выбили три зуба, после чего медикам пришлось наложить на верхнюю губу десять швов. Преступника ищет полиция.

    • Макаллистер в качестве игрока становился чемпионом Англии с «Лидсом» (сезон-1991/92).
    • Именно за «Лидс» шотландец провел больше всего матчей в карьере (1990-1996 годы, 231 матч в чемпионате Англии, 31 гол).
    • В 2008 году Макаллистер был главным тренером «Лидса».

    Источник: Daily Mail

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    25.03.2019 22:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: -135

      SuperPAV9 27 минут назад

      Лучше бы роналлу выбили зубы он этого заслуживает

      0
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      Рейтинг: +100

      Шелкопёр 1 час назад

      Суровый город Лидс

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