Тренеру «Рейнджерс» Макаллистеру выбили три зуба в Лидсе. Пострадавшему наложили на губу десять швов

Лучше бы роналлу выбили зубы он этого заслуживает
Тренер «Рейнджерс» Гари Макаллистер принял участие в ветеранском матче между бывшими игроками «Ливерпуля» и «Милана». Благотворительное мероприятие состоялось в Лидсе.
По окончании встречи специалист ждал такси, когда на него напал неизвестный с кастетом. Макаллистеру выбили три зуба, после чего медикам пришлось наложить на верхнюю губу десять швов. Преступника ищет полиция.
- Макаллистер в качестве игрока становился чемпионом Англии с «Лидсом» (сезон-1991/92).
- Именно за «Лидс» шотландец провел больше всего матчей в карьере (1990-1996 годы, 231 матч в чемпионате Англии, 31 гол).
- В 2008 году Макаллистер был главным тренером «Лидса».