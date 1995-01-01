Черчесов: «Наш с Черышевым секрет мы вам не расскажем. Но он есть»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Казахстана (4:0).

— Почему у Черышева в клубе все сложно, а в сборной феноменально?

— Наш секрет с Черышевым мы вам не расскажем. Но он есть.

— Борьба за второе место в группе будет идти между Шотландией и Россией?

— Мы не считаем пока очки. Представьте, что проиграли бы здесь: ноль очков после двух матчей. И что толку рассуждать о борьбе в группе? Или, допустим, мы недосчитались в составе пятерых. Раньше тоже такое было. В ноябрьском цикле не смогли справиться с проблемой, но провели аналитическую работу, и команда была командой. Вовремя надо на все реагировать

— Этой победой реабилитировались за поражение в Брюсселе? Выдохнули?

— Дышу я всегда. Часто ваши вопросы звучат так, словно мы немножко на разных волнах. Надо было выходить и выигрывать. Вышли и выиграли. Теперь две домашних игры в июне. Уступать в них нельзя, значит, новый вызов.

Наши забили 4 гола Казахстану. Черышев и Дзюба – монстры!