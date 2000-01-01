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    Дзюба: «Ответили критикам, говорившим, что у нас примитивный футбол»

    Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Казахстана (4:0).

    • Дзюба забил гол в этой встрече.
    • Это его первый мяч за пять месяцев.

    «У меня не было проблем с тем, что я не забивал. Конечно, счастлив отличиться. Спасибо Денису Черышеву, что вернул мне передачу. Я — ему, а он — мне. Рад забить, но самое главное то, что победили. Потрясающая атмосфера, несмотря на то, что манеж и искусственное поле. Оно хорошего качества. Спасибо трибунам, наших болельщикам, Казахстану. Нас очень тепло встретили. Мы даже удивились. Первый матч на выезде, где к нам относились с большим уважением.

    Очень важные три очка. Победа не получилась легкой. Прежде всего, не проиграли в единоборствах, понимали, что надо выигрывать на каждом участке поля плюс хорошо контролировали мяч. Ответили критикам, говорившим, что у нас примитивный футбол. Хорошо играли. Хочу поблагодарить всех, кто по-настоящему верит в нас и переживает», – сказал Дзюба.

    Наши забили 4 гола Казахстану. Черышев и Дзюба – монстры!

    Что происходило с Дзюбой, пока он не забивал

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:47
    Комментарии29
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      Рейтинг: +1217

      ivan-football-fan 14 секунд назад

      Страсти во второй лиге....

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      Рейтинг: +338

      Hala Madrid 1 минуту назад

      Лучше бы молчал

      0
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      Рейтинг: +1448

      vitvik 4 минуты назад

      Может Казахстан Бельгию натянет в Брюсселе? Тогда, можно говорить об ответе критикам.

      0
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      Рейтинг: +810

      Axe111 6 минут назад

      Че ты мелешь,че вы там ответили!!!!! Гордиться победой над Казахстаном это ваш предел,ваш максимум!!!! Обыграй с позиции силы а не 11 ЧЕЛ В СВОЕЙ ШТРАФНОЙ сборные Англии, Франции и т.д. вот тогда будешь пукать про ОТВЕТЫ КРИТИКАМ

      1
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      Рейтинг: +1217

      ivan-football-fan > Axe111 52 секунды назад

      Вот!))++

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      Рейтинг: +131

      Alekxei Z. 16 минут назад

      Дзюба лучше бы молчал.
      50 команда обыграла 117, и что ???
      Вы хоть зацепите из первой двадцаточки кого-небудь, тогда и порадуемся...а то и за сан-марино ордена давать начнём.

      2
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      Рейтинг: +8343

      slavutiq70 19 минут назад

      Рад победе,,,,,да и за поражение от Бельгии не ругал наших,,,,,,,да растроился,,,но всё таки и понимал что на данный момент,,,победить Бельгию,,,это как стандартной Весте уделать Порш,,,,,,

      1
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      Рейтинг: +2661

      Старикан 21 минуту назад

      Б.ля, ну на куя он это сказал? Что-то он не особо был говорливый последние 16 матчей...

      0
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      Рейтинг: +2012

      САДЫЧОК 22 минуты назад

      Ура ! Бревно , забило , и начало болтать !.....Черышев -молодец !

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      Рейтинг: +7385

      Татарин за ЦСКА 24 минуты назад

      Столько дураков тут,аж не кого на куй послать.Вы просто порадуйтесь победе

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      Рейтинг: +9461

      sssrspartak > Татарин за ЦСКА 18 минут назад

      ты на соккер зайди!сколько грязи питерских малолетних и не только малолетних!

      0
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      Рейтинг: +877

      ухоженный крокодил 30 минут назад

      Победите Испанию или Германию с таким счетом, тогда скажем, что у нас современный футбол!

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