Дзюба: «Ответили критикам, говорившим, что у нас примитивный футбол»

Нападающий сборной России Артем Дзюба прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Казахстана (4:0).

Дзюба забил гол в этой встрече.

Это его первый мяч за пять месяцев.

«У меня не было проблем с тем, что я не забивал. Конечно, счастлив отличиться. Спасибо Денису Черышеву, что вернул мне передачу. Я — ему, а он — мне. Рад забить, но самое главное то, что победили. Потрясающая атмосфера, несмотря на то, что манеж и искусственное поле. Оно хорошего качества. Спасибо трибунам, наших болельщикам, Казахстану. Нас очень тепло встретили. Мы даже удивились. Первый матч на выезде, где к нам относились с большим уважением.

Очень важные три очка. Победа не получилась легкой. Прежде всего, не проиграли в единоборствах, понимали, что надо выигрывать на каждом участке поля плюс хорошо контролировали мяч. Ответили критикам, говорившим, что у нас примитивный футбол. Хорошо играли. Хочу поблагодарить всех, кто по-настоящему верит в нас и переживает», – сказал Дзюба.

Наши забили 4 гола Казахстану. Черышев и Дзюба – монстры!

Что происходило с Дзюбой, пока он не забивал