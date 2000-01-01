Черчесов: «Выигрыш Казахстана у Шотландии 3:0 помог нам правильно подойти к игре»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Казахстана (4:0).

«Ключевыми стали несколько моментов. Выигрыш Казахстана у Шотландии 3:0 [в матче 1-го тура отбора Евро-2020] нам помог правильно подойти к игре. Второе – изучение соперника, как он играет системно. Третий – выбор тактики на игру. Четвертое – выбор состава и выполнение установки, которую запланировали.

Но начал я с первого. Самое главное – шотландцы проиграли здесь 3:0. Если бы они выиграли 3:0, мне пришлось бы два дня рассказывать футболистам, что с Казахстаном играть нужно от ножа. А так они сами все видели», – сказал Черчесов.

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