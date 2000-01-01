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    Черчесов: «Выигрыш Казахстана у Шотландии 3:0 помог нам правильно подойти к игре»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результат матча квалификации Евро-2020 против Казахстана (4:0).

    «Ключевыми стали несколько моментов. Выигрыш Казахстана у Шотландии 3:0 [в матче 1-го тура отбора Евро-2020] нам помог правильно подойти к игре. Второе – изучение соперника, как он играет системно. Третий – выбор тактики на игру. Четвертое – выбор состава и выполнение установки, которую запланировали.

    Но начал я с первого. Самое главное – шотландцы проиграли здесь 3:0. Если бы они выиграли 3:0, мне пришлось бы два дня рассказывать футболистам, что с Казахстаном играть нужно от ножа. А так они сами все видели», – сказал Черчесов.

    Наши забили 4 гола Казахстану. Черышев и Дзюба – монстры!

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +550

      ruded 46 минут назад

      и снова космос))))

      0
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      Рейтинг: +484

      Аден 1 час назад

      Стасик, а, что мешало правильно подойти к игре с Бельгией?

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      Рейтинг: +1448

      vitvik > Аден 18 минут назад

      Ни кто не верил, что Бельгии в Брюсселе можно не проиграть. Поэтому и не получилось настроить команду.

      0
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      Рейтинг: +29741

      Полная Канистра 1 час назад

      нимб над головой засиял

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      Рейтинг: +108

      Киркинитидец 1 час назад

      ну да! а тогда не туда бы пошли...

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