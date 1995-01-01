Черчесов провел 33-й матч в сборной и сравнялся с Капелло по этому показателю 

Сборная России разгромила Казахстан в мате квалификации Евро-2020 (4:0). Для главного тренера россиян Станислава Черчесова это 33-й матч в команде. Он сравнялся с Фабио Капелло по этому показателю (тренировал сборную России в 2012-2015 годах).
В 33 матчах при Черчесове россияне 11 раз победили, девять раз сыграли вничью и 13 раз проиграли.
Рейтинг тренеров по количеству матчей во главе сборной России:
- Олег Романцев – 60 игр (1994-1996, 1999-2002 годы)
- Гус Хиддинк – 39 игр (2006-2010)
- Фабио Капелло – 33 игры (2012-2015)/Станислав Черчесов – 33 игры (2016-настоящее время)
- Дик Адвокат – 24 игры (2010-2012)
- Павел Садырин – 23 игры (1992-1994)
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