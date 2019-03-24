Ерохин: «Сборная России хорошо смотрелась в атаке против Бельгии»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о матче Россия – Бельгия (1:3, отбор Евро-2020).

– В четверг сборная России стартовала в отборочном турнире к Евро-2020. Смотрели ли вы матч? Какие впечатления?

– Конечно, за национальной сборной всегда интересно следить. Наши ребята смогли быстро отыграться, вернулись в игру.

Достаточно хорошо смотрелись в атаке и имели неплохие моменты. Несмотря на результат, в этом матче можно выделить позитивные стороны.

– Дзюба сказал, что у Бельгии есть Эден Азар, а у нас — нет. Кто, на ваш взгляд, способен повести команду за собой в сборной России?

– У нас много индивидуальностей, и чемпионат мира это показал. Тогда многие футболисты брали инициативу на себя, проявляли себя в нужный момент. Однако наша команда сильна скорее как коллектив.

Сборной России сложно противостоять, когда она действует сплоченно, эмоционально. Тем не менее, хватает и таких футболистов, которые готовы взять ответственность на себя, исполнить важный штрафной, например.