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    Ерохин: «Сборная России хорошо смотрелась в атаке против Бельгии»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о матче РоссияБельгия (1:3, отбор Евро-2020).

    – В четверг сборная России стартовала в отборочном турнире к Евро-2020. Смотрели ли вы матч? Какие впечатления?

    – Конечно, за национальной сборной всегда интересно следить. Наши ребята смогли быстро отыграться, вернулись в игру.

    Достаточно хорошо смотрелись в атаке и имели неплохие моменты. Несмотря на результат, в этом матче можно выделить позитивные стороны.

    – Дзюба сказал, что у Бельгии есть Эден Азар, а у нас — нет. Кто, на ваш взгляд, способен повести команду за собой в сборной России?

    – У нас много индивидуальностей, и чемпионат мира это показал. Тогда многие футболисты брали инициативу на себя, проявляли себя в нужный момент. Однако наша команда сильна скорее как коллектив.

    Сборной России сложно противостоять, когда она действует сплоченно, эмоционально. Тем не менее, хватает и таких футболистов, которые готовы взять ответственность на себя, исполнить важный штрафной, например.

    • 29-летний Ерохин не получил вызова в сборную из-за травмы.
    • В 17:00 мск россияне сыграют на выезде с Казахстаном в рамках 2-го тура квалификации.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +710

      Леха из Твери 3 минуты назад

      То, что дошли до ворот - уже хорошо! - следующее интервью Ерохина.

      1
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      Рейтинг: +59

      Юрбан-Зенит 12 минут назад

      С защиты строится игра. А у нас она решето. Стало быть, ни о каком выходе из-под прессинга речи быть не может. И контратаки только из-за ошибок соперника могут возникнуть. Да, линия полузащиты и атаки у нас немного лучше смотрится, но этого мало. Класса в защите откровенно не хватает. Будь в обороне у нас кто-то вроде Березуцких и Игнашевича в их лучшие годы, вполне могли удержать ничью. Потому что Бельгия больше ничего толком и не позволила. Смотреть было неприятно...

      0
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      Рейтинг: +501

      ZAITZEFF2011 13 минут назад

      Хорошо смотреться в одной атаке и решать задачу на конкретный матч - разное дело

      0
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      Рейтинг: +7986

      vladimir-7 29 минут назад

      Вратарь подарил нам гол, а вы теперь считаете своей заслугой. Хорошо,
      что уползли с таким счетом, а то 5:0 было бы. Ероха, это Бельгия отлично
      играла в светлой форме, а не наша сборная.

      1
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      Рейтинг: +61235

      zigbert 40 минут назад

      Сегодня просто надо побеждать и лишние фразы тут не нужны.

      0
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      Рейтинг: +18621

      gol_kak_sokol 54 минуты назад

      Еще один балабол типа зюбы. Сборная смотрелась также, как и ты смотришься в игре - отстойно.

      2
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      Рейтинг: +497

      Докторо123 1 час назад

      Анекдот №64533 — Доктор, что-то у меня *#" неважно стоит. — Зато посмотрите, как он у вас висит!!!

      3
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      Рейтинг: +5079

      silver29 1 час назад

      Ерохин лизнул лысину физруку в надежде на 30+ в сборной.

      8
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      Рейтинг: +644

      sevsor 1 час назад

      Да пошутил он...по-шу-тил))

      1
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      Рейтинг: +3133

      la verdad 1 час назад

      Неплохо смотрелись в “той”, единственной атаке :))

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